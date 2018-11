Usa | Trump prepara la stretta per le carovane di clandestini

Elezioni Usa 2018 : il superconservatore - la transgender - la musulmana. Il mosaico dei democratici per riprendersi da Trump : Per le Elezioni di midterm del 6 novembre, la strategia dei democratici è quella del mosaico, in cui l’ideologia conta meno della freschezza dei volti, in cui quelle che un tempo venivano definite minoranze (donne, omosessuali, neri, nativi, musulmani) conquistano la scena, in sintonia con un’America sempre meno bianca e quindi monolitica. Il partito dà spazio ai candidati locali, invia fondi da Washington ma lascia che siano le singole campagne ...

Usa - Trump : "In arrivo un'invasione di migranti - serve un muro umano" : Il presidente accusa: "I bambini inquadrati in tv sono messilì apposta per le telecamere. Mettono davanti le donne e ibambini, e non va bene"

Usa - Trump : 'In arrivo un'invasione di migranti - serve un muro umano' : "un'invasione": così Donald Trump in un'intervista alla Abc ha descritto la carovana di immigrati partita dall'Honduras e in marcia verso il confine tra Messico e Stati Uniti. "Per questo dobbiamo ...

Bolsonaro sulle orme di Trump : "Sposterò l'ambasciata brasiliana a GerUsalemme" : Il presidente eletto Jair Bolsonaro ha confermato la sua intenzione di spostare l'ambasciata brasiliana da Tel Aviv a Gerusalemme. In un'intervista al quotidiano Israel Ha-Yom, che ne ha diffuso un'anticipazione, Bolsonaro ha detto: "Israele è un paese sovrano. Se decide quale è la sua capitale, noi concordiamo. Quando mi è stato chiesto in campagna elettorale se una volta eletto avrei spostato la nostra ambasciata ho ...

Usa - Steve Bannon indagato dal Senato. L’ex stratega di Trump nel mirino per Russiagate e il caso Cambridge Analytica : Steve Bannon, l’ex stratega di Donald Trump, è indagato dal Senato. Una notizia che fa tremare le mura della Casa Bianca a pochi giorni dal 6 novembre, quando gli americani torneranno alle urne per rinnovare il Parlamento nelle elezioni di midterm (dove saranno eletti i nuovi 435 membri della Camera dei rappresentanti e un terzo dei 100 membri del Senato). Secondo quanto riportano alcune fonti investigative L’ex ideologo del tycoon sarebbe ...

Pharrell Williams ha ordinato a Trump di smettere di Usare le sue canzoni nei comizi : Gli avvocati della popstar statunitense Pharrell Williams hanno inviato al presidente Donald Trump una lettera di “cease and desist” chiedendo di non utilizzare più le canzoni di Williams durante i suoi comizi. La lettera è stata inviata dopo che lo The post Pharrell Williams ha ordinato a Trump di smettere di usare le sue canzoni nei comizi appeared first on Il Post.

Trump contro lo ius soli : «Assurdo che basti nascere negli Usa per diventare cittadini americani - adesso basta» : Trump sbotta contro lo ius soli americano. «Siamo l'unico Paese al mondo dove una persona viene, ha un figlio e questo bambino è essenzialmente cittadino degli Stati Uniti per 85...

Usa - Trump : “Stop allo ius soli - è ridicolo e deve finire” : Le elezioni di Midterm sono alle porte, e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilanciato il proposito, già annunciato in campagna elettorale, di eliminare lo ius soli: "Si può senza dubbio fare con una legge del Congresso, ma ora mi dicono anche che posso farlo con un semplice ordine esecutivo".Continua a leggere

Trump contro lo ius soli : 'Assurdo che basti nascere negli Usa per diventare cittadini americani - adesso basta' : Trump sbotta contro lo ius soli americano. 'Siamo l'unico Paese al mondo dove una persona viene, ha un figlio e questo bambino è essenzialmente cittadino degli Stati Uniti per 85 anni con tutti i benefici'. Così il presidente attacca lo ius soli, garantito dal ...

Trump vuole abolire lo ius soli negli Usa : È ridicolo - siamo gli unici al mondo - ma non è vero - : "siamo l'unico Paese al mondo dove una persona arriva, ha un bambino e questo bambino è un cittadino degli Stati Uniti, con tutti i benefici. È ridicolo. È ridicolo. Deve finire". Nell'emisfero ...

Trump vuole abolire lo ius soli : “Ridicolo che i bambini nati negli Usa siano americani di diritto” : Nuovo giro di vite sull’immigrazione di Trump. In una recente intervista il presidente americano ha annunciato di voler porre termine allo ius soli secondo il quale qualunque bambino nato su territorio americano diventa di fatto cittadino americano. La legge attuale deriva da un’interpretazione del 14° emendamento che recita: «Tutte le persone nate...

Continua la marcia dei migranti verso gli Usa - Trump : "Costruiremo tendopoli - lì aspetteranno l'esito delle richieste d'asilo" : Mentre la carovana dei migranti, partita dall'America centrale, Continua a camminare nel tentativo di raggiungere gli Stati Uniti, Trump annuncia: "Costruiremo città di tendopoli, installeremo tende ovunque, costruiremo strutture, spenderemo centinaia di milioni di dollari. Qui i migranti aspetteranno l'esito delle loro richieste di asilo e se non ne avranno diritto se ne andranno". Il Pentagono, intanto, è in procinto di inviate ...

Usa.Trump - 'felice'se Hillary lo sfiderà : 03.10 Trump sarebbe "molto felice" se a sfidarlo alle presidenziali del 2020 fosse di nuovo la democratica Hillary Clinton Lo ha detto in un'intervista a Fox News mettendo l'ex rivale in cima alla lista dei suoi sfidanti prediletti. Negli ultimi giorni si sono rincorse voci su una possibile nuova candidatura di Hillary alla Casa Bianca. Sebbene lei abbia smentito, non ha negato che le piacerebbe diventare presidente. Trump aveva già definito ...