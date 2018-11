Usa | Steve Bannon indagato dal Senato L’ex stratega di Trump nel mirino per Russiagate e

Ginnastica - arrestato Steve Penny. L’ex Presidente di Usa Gymnastics nascondeva prove degli abusi di Nassar : Steve Penny, ex Presidente della Federazione Statunitense di Ginnastica, è stato arrestato nella giornata di ieri. L’ex numero 1 della Polvere di Magnesio a stelle e strisce è stato accusato di aver distrutto delle prove relative al caso Larry Nassar, il medico condannato a 175 anni di carcere per abusi sessuali e molestie nei confronti di ginnaste minorenni durante gli ultimi 20 anni. A incriminare Penny, arrestato a Gatlinburg ...

Steve Kerr entusiasta di fare da assistente a Popovich nel Team Usa : “è un onore! Sono arrivato qui come dilettante e ora…” : Steve Kerr entusiasta della chiamata di Popovich sulla panchina USA: l’allenatore dei Golden State Warriors non vede l’ora di fare da assistente al veterano head coach degli Spurs Coach Popovich ha deciso di fare le cose in grande. L’allenatore dei San Antonio Spurs, nonchè selezionatore del Team USA, ha scelto 3 nomi di spessore come assistenti sulla panchina della nazionale americana: Nate McMillan, Jay Wright e ...

Steve Kerr assistente di Popovich in Nazionale : sarà l’erede di coach Pop sulla panchina del Team Usa : coach Popovich ha scelto gli assistenti del Team USA per la stagione 2019-2020: coach Pop ha selezionato Steve Kerr, Nate McMillan e Jay Wright Il Team USA non ha soltanto le più grandi stelle del basket mondiale fra le sue file, ma anche uno staff di tutto rispetto. A partire dalla panchina, sulla quale siede coach Gregg Popovich, veterano dei San Antonio Spurs. coach ‘Pop’ ha deciso di circondarsi di assistenti dal grande talento, ...

Taekwondo - Steven Lopez radiato per abusi sessuali. Il Campione Olimpico accUsato di violenze su minorenni : Steven Lopez è stato squalificato a vita per aver abusato sessualmente di una minorenne. Il due volte Campione Olimpico di Taekwondo (trionfò a Sydney 2000 e Atene 2004 tra i i 68 kg, a Pechino 2008 fu di bronzo ma tra gli 80 kg) è stato radiato come hanno annunciato il Centro SafeSport e l’Associazione Taekwondo degli Stati Uniti d’America. A denunciare la violenza era stata Nina Zampetti che nel 2000 aveva soltanto quattordici anni ...

Steven Tyler ha proibito a Trump di Usare una sua canzone. Vasco lo ha fatto con Salvini : Risale allo scorso maggio invece la diffida dei legali di Vasco Rossi nei confronti di Francesco Ruocco, candidato sindaco leghista di Vicenza che, per la sua campagna utilizzava 'Un mondo migliore'. ...