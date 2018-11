: @NovecentoV @Quirinale Esclusi gli USA, tutti sono sottoposti allo spread e ai rating E' il capitalismo, cui sottos… - PeloRoberto : @NovecentoV @Quirinale Esclusi gli USA, tutti sono sottoposti allo spread e ai rating E' il capitalismo, cui sottos… - Cyber_Feed : • Cyber News • #Usa: meno migranti e sanzioni a Caracas - TelevideoRai101 : Usa: meno migranti e sanzioni a Caracas -

Una stretta sul diritto di asilo per i. Questa la decisione del presidente Usa Trump che arriva a 5 giorni dalle elezioni di metà mandato. La Casa Bianca ha annunciato anche nuove durecontro il Venezuela, colpendo in particolare l'industria dell'oro,accusato di finanziare attività illecite. L'amministrazione Usa denuncia quindi comefaccia parte di una "triade della tirannia" assieme a Cuba e Nicaragua, come affermato dal consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton.(Di giovedì 1 novembre 2018)