Usa | in calo richieste sussidi di disoccupazione | -2mila unità

Usa - in drastico calo le vendite di case nuove : Tornano a scendere con impeto le vendite di nuove abitazioni negli Stati Uniti . A settembre il dato ha evidenziato un decremento del 5,5% a 553 mila unità rispetto alle 585 mila unità riviste di ...

Usa - Philly Fed in calo ma meno delle attese : Lieve peggioramento per il settore manifatturiero di Philadelphia negli Stati Uniti . A ottobre l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia, Philly FED, è sceso a ...

Usa - richieste sussidi disoccupazione in calo : Diminuiscono le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 13 ottobre. I "claims" sono scesi di 5.000 unità a 210.000 dalle 215.000 unità della settimana precedente , ...

Usa - lieve calo per la fiducia dei consumatori - Università Michigan : E' attesa in lieve diminuzione la fiducia dei consumatori USA, nel mese di ottobre . Secondo i dati preliminari elaborati dall' Università del Michigan , l'indice del sentiment dovrebbe attestarsi a ...

Tria a Mnuchin "Determinati a calo debito-Pil"/ Ultime notizie Bali - ministro incontra segretario tesoro Usa : Tria a Mnuchin "Determinati a calo debito-Pil". Ultime notizie Bali, il ministro dell'economia ha incontrato il segretario tesoro USA: ecco cosa si sono detti i due

BORSA MILANO in calo con banche in attesa dati Usa : ** Ieri tutto il comparto del lusso ha sofferto sui timori di un rallentamento dell'economia cinese e di politiche di Pechino che scoraggiano gli acquisti all'estero. Oggi, seppur in ordine sparso, ...

Usa - netto calo per le vendite in corso di case : In calo le compravendite di abitazioni per le quali è stato siglato solo il compromesso. Nel mese di agosto l'indice pending home sales , vendite case in corso, pubblicato dall'Associazione degli ...

Wall Street : ieri chiusura in calo - Dj -0 - 68% - - calano speranze di tregua Usa-Cina : Cosi' facendo pero', il rischio e' che l'economia cinese rallenti andando a ledere una "ripresa nascente" delle materie prime. Il Dow ha finito in calo di 181,45 punti, lo 0,68%, a quota 26.562,05. L'...

Venezuela - è fuga dalle scuole a caUsa di fame ed emigrazione. Nel 2017 - calo del 40% di studenti negli istituti privati : Sono più di sette milioni gli alunni e studenti che dovrebbero tornare sui banchi di scuola in Venezuela tra il 18 settembre e 1 ottobre. Ma, se le cose andranno come lo scorso anno scolastico, è possibile che molti non lo facciano, per via della crisi e del massiccio esodo migratorio dei Venezuelani verso i paesi latinoamericani vicini. Secondo l’Associazione nazionale degli istituti di istruzione privata, nell’ultimo anno più della ...

OCSE TAGLIA STIMA CRESCITA ITALIA “NON DISFARE LEGGE FORNERO”/ Pil in calo a 1 - 2% - la caUsa? La politica : OCSE “Brexit e ITALIA mettono a rischio la prosperità dell'Europa”. Ultime notizie, sottoSTIMAta la CRESCITA del pil per il 2018. Il monito della nuova capoeconomista Laurence Boone(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 00:44:00 GMT)

Calolziocorte - chiUsa scuola dell'infanzia : rischio distacco intonaco : Lecco, 20 settembre 2018 - Allarme alla scuola dell'infanzia della frazione Sala di Calolziocorte , in provincia di Lecco. L'edificio è stato chiuso in via precauzional e a causa del rischio di ...

Usa - richieste sussidi in calo. Minimo dal 1969 : Teleborsa, - In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 15 settembre . I "claims" sono scivolati di 3.000 unità a 201.000 dalle 204.000 mila unità della ...

Borse Asia in calo dopo nuovi dazi Usa : 6.32 Hong Kong e Shanghai hanno perso terreno subito dopo l'apertura a causa dell'annuncio degli Stati Uniti su nuovi dazi alla Cina per 200 miliardi di dollari. L'indice Hang Seng ha aperto con un calo dello 0,80% e lo Shanghai Composite Index dello 0,28%.