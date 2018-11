Up&Down | lo show della felicità è un fenomeno Il regista | “Sfruttiamo i disabili?

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 novembre 2018) Andare a teatro, sedersi in quarta fila, o in quinta, il palco lì vicino, la giacca a vento sulle gambe accavallate e ritrovarsi – mezz’ora dopo, diciamo – in piedi a (tentare di) ballare il Gioca Jouer, indossando un cappellino rosso pieno di lucine intermittenti da Babbo Natale. A ottobre, però. Se non fosse disgustosamente riduttiva, una buona sintesi di Up&Down sarebbe questa. Via le regole che valgono là fuori, via i filtri delle convenzioni sociali, via la polvere del senso comune. Via tutto: Up&Down vi spoglia e vi getta sotto a una doccia solare di emozioni – c’è tutto l’arcobaleno, dalla commozione alla gioia, e spesso le lacrime si confondono. Up&Down spezza le catene e rompe anche gli ormeggi: fa il pienone in tutti i teatri d’Italia e – diventato film – passeggia su chilometri di tappeti rossi, dal Festival ...