Università : cambio al vertice di Insubria - Angelo Tagliabue è il nuovo rettore (2) : (AdnKronos) - Una crescita che si prospetta del 10% nel numero delle matricole anche per quest’anno accademico rappresenta un successo per l’ateneo, risultato lo scorso anno secondo in Italia per crescita percentuale degli immatricolati, e si trasforma in sprone per tutti gli interventi di accoglien