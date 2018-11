Università | cambio al vertice di Insubria | Angelo Tagliabue è il nuovo rettore 2

liberoquotidiano

: Cambio al vertice dell'ateneo di Como e Varese - espansionetv : Cambio al vertice dell'ateneo di Como e Varese - BinItalia : RT @furiacervelli: #NonUnadiMeno: «Non vogliamo #terregratis in cambio del #terzofiglio, ma il #redditodiautodeterminazione»: «Il primo, il… - AuraLuna1 : RT @furiacervelli: #NonUnadiMeno: «Non vogliamo #terregratis in cambio del #terzofiglio, ma il #redditodiautodeterminazione»: «Il primo, il… -

(Di giovedì 1 novembre 2018) (AdnKronos) - Una crescita che si prospetta del 10% nel numero delle matricole anche per quest’anno accademico rappresenta un successo per l’ateneo, risultato lo scorso anno secondo in Italia per crescita percentuale degli immatricolati, e si trasforma in sprone per tutti gli interventi di accoglien