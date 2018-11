Un bosco perso che cambia le Dolomiti

corriere

: Tratto da una storia vera. Amava camminare nel bosco con la testa tra le nuvole.Era cosi spensierato che non sentiv… - esigmerano : Tratto da una storia vera. Amava camminare nel bosco con la testa tra le nuvole.Era cosi spensierato che non sentiv… - christiank79 : @silviasplash Arrivo,mi sono perso nel bosco. -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Ai più il numero dei metri cubi può non dire granché, ma le immagini illustrano con crudele efficacia la devastazione avvenuta che mette in crisi per chissà quanti anni l'economia di montagna dell'...