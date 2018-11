Umbria | nuova scossa di terremoto avvertita all'alba tra Foligno e Spoleto - dati

Centro Italia : nuova moderata scossa di terremoto in Umbria - tra Spoleto - Trevi e Foligno : moderata scossa di terremoto nella notte in Umbria , tremori a Spoleto e Foligno . Ecco i dati INGV. Una nuova moderata scossa di terremoto è stata registrata oggi 29 ottobre 2018, esattamente alle...

Terremoto oggi in Umbria e Molise/ Ultime notizie Montecilfone - nuova scossa M 3.0 : ancora paura nella notte : Terremoto oggi in Molise: nuova scossa nella notte a Montecilfone, in provincia di Campobasso pari a M 3.0; trema anche l'Umbria con doppia scossa a Perugia.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:28:00 GMT)