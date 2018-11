Ultime notizie Di oggi | ultim' ora | Emanuela Orlandi | esame delle ossa ritrovate  | 1

Alitalia : offerte da Fs - Delta e easyJet/ Ultime notizie : due vincolanti - una è manifestazione di interesse - IlSussidiario.net : Alitalia, tre offerte da Fs, Delta e easyJet. Lufthansa ribadisce: non vuole partecipazione governo. Le Ultime notizie sull'operazione

Cagliari - abusi su moglie e figli : condanna ridotta in appello/ Ultime notizie : minacce e violenze per 20 anni - IlSussidiario.net : abusi su moglie e figli per 20 anni: condanna ridotta in appello. Cagliari, minacce e violenze: ma è pronto per il ricorso il Cassazione

Allerta meteo e maltempo : la situazione in tutta Italia. Ultime notizie LIVE | : Vento, mareggiate e piene hanno fatto 11 vittime e danni. Ancora un disperso. A Venezia l'acqua ha allagato la Basilica di San Marco. Ancora bloccati i turisti sullo Stelvio. E dopo la tregua di ieri, ...

Bari - branco stupra ragazza nel Cara : 5 arresti/ Ultime notizie - vittima pestata da aggressori - IlSussidiario.net : Bari, violenza sessuale di gruppo al Cara: una giovane nigeriana è stata stuprata da cinque connazionali, sono stati arrestati.

Scuola - assunzioni docenti e ATA Ultime notizie : ‘Ministro Bussetti - dove sono finiti quei posti?’ : ‘Ministro Bussetti, dove sono finite le 27.400 assunzioni di docenti e personale ATA?’ A porsi la domanda il sindacato Anief che, in una nota pubblicata sul proprio sito, sottolinea come non vi sia traccia del ‘pacchetto’ nella bozza della Legge di Bilancio. Il ministro sarebbe al lavoro per ripresentare la norma ma il timore è che il Miur non sia riuscito a far presa sul Ministero delle Finanze per l’autorizzazione ...

Concorsi scuola Ultime notizie : LdB 2019 riscrive accesso alla professione docente - le novità e cosa cambia : La legge di Bilancio 2019 riscrive le modalità d’accesso alla professione docente. Basterà una laurea e 24 crediti in materie pedagogiche per poter partecipare ai prossimi Concorsi: una svolta importante che entrerà in vigore già a partire dal prossimo anno con il nuovo concorso. Concorsi scuola, addio FIT, basterà la laurea per partecipare A darne notizia è il quotidiano economico ‘Italia oggi’, il quale sottolinea come i ...

Ultime notizie maltempo : strade chiuse e treni cancellati. Mercoledì nuova ondata : Tregua per uno-due giorni, ma il maltempo riprenderà. La perturbazione cominciata lo scorso fine settimana ha colpito pesantemente tutta l’Italia e in modo particolare, come previsto, l’Italia settentrionale e le coste tirreniche; la sopravvenienza di un forte scirocco da sud-est ha scatenato raffiche di vento superiori a 100 km/h nel Lazio e in Sardegna ma anche in Veneto. Nella giornata odierna è prevista una situazione in ...

Indonesia - aereo precipita con 188 persone a bordo : il pilota aveva segnalato un guasto - Ultime notizie Flash : In Indonesia precipita un aereo con 188 persone a bordo, tra cui un neonato e due bambini, in mare. Il pilota aveva chiesto supporto a causa di un guasto

Ancona - bambino di 10 anni ferito al volto da fucile caccia/ Ultime notizie Osimo : è in condizioni critiche : Ancona, bambino di 10 anni ferito al volto da fucile caccia a Osimo. Ora è in condizioni critiche: i medici valutano operazione per ridurre ematomi alla testa. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 08:48:00 GMT)

INDONESIA - AEREO CADUTO IN MARE DOPO DECOLLO : 188 A BORDO/ Ultime notizie - volo Lion Air : nessun superstite : INDONESIA, AEREO CADUTO in MARE DOPO DECOLLO: 188 a BORDO. La tv del Paese asiatico ha mostrato le immagini di una larga chiazza di benzina e detriti: il velivolo era nuovo.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 08:40:00 GMT)

Tromba d'aria a Manduria : un ferito/ Video Ultime notizie : crolla parte della facciata di una chiesa - i danni : Tromba d'aria a Manduria: panico tra gli abitanti, un ferito e danni dopo crollo di una parte della facciata di una chiesa. Tempesta di vento in provincia di Taranto.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 08:40:00 GMT)

Alitalia - offerta da Ferrovie dello Stato/ Ultime notizie - socio privato : in lizza Delta - Lufthansa e EasyJet : Alitalia, offerta da Ferrovie dello Stato ma serve un socio privato: in lizza Delta, Lufthansa e EasyJet. Le Ultime notizie: domani cds Fs darà via libera alla proposta per la compagnia(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 08:16:00 GMT)

Indonesia - aereo caduto in mare : 188 a bordo/ Ultime notizie - volo Lion Air : chiesto rientro poco dopo decollo : Indonesia, aereo caduto in mare dopo decollo: 188 a bordo. La tv del Paese asiatico ha mostrato le immagini di una larga chiazza di benzina e detriti: il velivolo era nuovo.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 07:48:00 GMT)

Leicester - presidente morto nello schianto in elicottero/ Ultime notizie video : lettera di Kasper Schmeichel : Leicester, presidente morto nello schianto in elicottero: video. La lettera di Kasper Schmeichel, le vittime accertate e le Ultime notizie sulle indagini relative al disastro(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 07:41:00 GMT)