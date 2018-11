UEFA | raccolte le manifestazioni di interesse di 11 federazioni per ospitare le finali

calcioweb.eu

(Di giovedì 1 novembre 2018) Laè già al lavoro per organizzare ledelle competizioni europee per club della stagione 2020-21. Dopo l’avvio della procedura di candidatura del 28 settembre 2018, sono state ricevute ledidi 11, che non sono ancora vincolanti: quelle definitive, infatti, andranno consegnate con il dossier per la candidatura entro il 15 febbraio del 2019. Dopodiché il Comitato Esecutivoselezionerà levincitrici nella riunione che si terrà tra maggio e giugno dell’anno prossimo. Per quanto riguarda la Champions League, le due candidate sono Germania e Russia: la prima con l’Arena München di Monaco di Baviera, la seconda con il Saint Petersburg Stadium di San Pietroburgo. La finale di Europa League si terrà in Austria (Ernst Happel Stadium di Vienna), Georgia (Boris Paichadze Erovnuli Stadioni-Dinamo Arena, ...