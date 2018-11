U&D | ' Per Cerioli trono bis | era quello che voleva' | parla Valentina Rapisarda

Mara Fasone lascia U&D : Sperti esulta sui social - il pubblico ripensa a Sara Affi Fella : Mara Fasone ha lasciato Uomini e donne senza alcuna spiegazione: l'annuncio è stato dato da Maria De Filippi durante la registrazione del Trono Classico del 24 ottobre, durante la quale la tronista non era presente [VIDEO]. Nonostante sia stata invitata dalla redazione a partecipare alla puntata dell'addio per motivare la sua scelta, la siciliana ha preferito restare in silenzio, evitando anche di girare un video di chiarimento e rilasciando un ...

U&D - Andrew si dichiara per Teresa dopo l'abbandono di Mara : Martina risponde : l'abbandono improvviso del trono di Mara Fasone [VIDEO] ha sorpreso tutti. La giovane ragazza siciliana ha deciso di non presentarsi nella registrazione del trono classico che si è svolta ieri 24 ottobre presso gli studi Mediaset di Cinecitta'. Ad informare il pubblico della scelta di Mara è stata la conduttrice, Maria De Filippi, la quale ha fatto sapere che l'ormai ex tronista ha abbandonato la poltrona rossa decidendo, inoltre, di non ...

U&D - Karina Cascella contro Nicolò Ferrari : 'Spera di suscitare compassione per il trono' : Nicolò Ferrari, storico ex corteggiatore di Nilufar Addati, continua a rimanere oggetto di numerose discussioni in rete. La ragione delle chiacchiere sul web ricade sull'ultima partecipazione del ragazzo nel suo ruolo di tentatore al reality show di Temptation Island Vip. La presenza di Nicolò all'interno del villaggio delle fidanzate ha nuovamente messo in discussione il rapporto di coppia tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati, che sappiamo ...

Anticipazioni Trono Classico U&D : Irene conquista Mastroianni - ancora problemi per Teresa : Le Anticipazioni del Trono Classico di Uomini e donne confermano la decisione di Luigi Mastroianni di non prore la conoscenza con Giulia Cavaglia, la ragazza fino ad ora contesa tra lui e Lorenzo. Mastroianni, inoltre, nell'ultima registrazione ha dimostrato che lei ha mentito sulla data della rottura con l'ex fidanzato. Memore della brutta avventura con Sara Affi Fella, dunque, ha deciso di non vedere più la ragazza e di dare la possibilita' ad ...

Anticipazioni U&D - nuova registrazione : primo bacio per Mara - Luigi preso da una new entry : Il programma pomeridiano di Maria De Filippi, Uomini e Donne [VIDEO], continua a regalare emozioni e colpi di scena in ogni nuova registrazione. Infatti, nell'ultima registrazione del trono classico effettuata ieri 17 ottobre 2018, la tronista Mara ha iniziato a lasciarsi andare con alcuni suoi corteggiatori, in particolare con Andrea Dal Corso, anche se quest'ultima ancora non si fida totalmente del suo corteggiatore. Tuttavia, l'esterna più ...

Sara Affi Fella torna su Instagram nella storia di un'amica - ma U&D non perdona : Dopo la bufera scoppiata a Uomini e Donne, [VIDEO] Sara Affi Fella è riapparsa per la prima volta sui social, anche se non certo come ci si sarebbe aspettato: la ragazza è stata infatti costretta a chiudere il suo account Instagram a causa della fuga dei follower e delle numerose accuse e critiche che riceveva continuamente. Dopo diverse settimane, però, la molisana è riapparsa all'interno di una storia pubblicata dal profilo di una sua amica. ...

Nicola Panico : 'Ho perso tutto' - il post dopo U&D : Nicola Panico, ex di Sara Affi Fella, si è presentato a Uomini e Donne per chiedere scusa a Maria De Filippi e ai ragazzi della redazione. Stando al racconto del giovane, la sua ex fidanzata avrebbe finto di essere single durante il trono soltanto per sete di successo. Panico le avrebbe retto il gioco nella speranza di poter sposare poi la Affi Fella al termine dell'esperienza televisiva, come lei gli avrebbe promesso. Nicola in puntata è ...

Anticipazioni U&D - Luigi contro Sara Affi Fella e Nicola Panico : 'Avete perso la dignità' : Per il pubblico di Uomini e donne è giunto il momento della messa in onda della fatidica puntata dedicata a Nicola Panico, l'ex fidanzato di Sara Affi Fella, il quale ha scelto di raccontare tutta la verita' su quanto è successo durante il trono della ragazza napoletana. Nicola ha avuto il coraggio di presentarsi in studio e di confessare tutto, rivelando al pubblico che durante il trono, Sara continuava a frequentarsi con lui e gli prometteva ...

Nilufar e Giordano in crisi per Nicolò - Gianni Sperti lo difende a U&D : 'Basta accuse' : Prosegue l'avventura di Nilufar e Giordano, la coppia nata a Uomini e donne, all'interno del villaggio di Temptation Island Vip, di cui proprio questa sera andra' in onda la terza puntata su Canale 5. La situazione tra i Gilufar all'interno del villaggio non è proprio delle migliori e questa sera vedremo che Giordano andra' su tutte le furie nel momento in cui vedra' degli atteggiamenti ambigui tra Nilufar e Nicolò Ferrari, il suo ex ...

U&D - presunto nuovo flirt per la De Lellis : avvistata in compagnia di Cristiano Iovino : Si alimentano le chiacchiere in rete su Giulia De Lellis, la giovanissima ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e donne. La ragazza, divenuta popolare grazie alla storia d'amore vissuta con l'ex tronista [VIDEO] [VIDEO] Andrea Damante, è stata recentemente avvistata con un nuovo ragazzo. Si vocifera, infatti, che la De Lellis ormai single da qualche mese si stia frequentando con un personaggio gia' conosciuto dal pubblico del noto ...