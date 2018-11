Turismo | Coldiretti | 5 | 7 milioni in vacanza nel ponte di Ognissanti nonostante maltempo

Turismo - Coldiretti : grazie al sole 12 milioni in vacanza a settembre : Sono 12 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze nel mese di settembre che, con un aumento del 5% rispetto allo scorso anno, fa registrare una positiva tendenza all’allungamento della stagione turistica spinto dal sole e dal caldo: il dato emerge dal bilancio tracciato da Coldiretti /Ixe’ divulgata in occasione dell’ultimo week end di settembre segnato da condizioni climatiche particolarmente favorevoli. ...

Agri Turismo - Coldiretti : 8 milioni di presenze nell’estate 2018 : Sono circa 8 milioni le presenze in Agriturismo nell’estate 2018 con un aumento record del 14% rispetto allo scorso anno, trainato da un vero e proprio boom a settembre con un milione di turisti che hanno scelto la campagna come meta delle proprie vacanze. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti /Ixe’ diffusa in occasione della presentazione del nuovo rapporto Istat sulle aziende agrituristiche in Italia. Un risultato – sottolinea ...

Vacanze - Coldiretti : 1 milione in agriTurismo a settembre tra funghi e vino : Una stagione da record per i funghi e il tradizionale rito della vendemmia spingono ad oltre un milione le presenze in agriturismo a settembre, particolarmente apprezzato da quanti cercano il relax e la tranquillità ma vogliono anche approfittare dei risparmi possibili con l’arrivo della bassa stagione. E’ quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che in questo ultimo scampolo dell’estate si registra un aumento in percentuale del turismo ...