Trump parla di invasione | pugno duro su richieste asilo

Trump parla con Conte : 'Al 100% d'accordo sugli immigrati' : Trump , @realDonaldTrump, 25 ottobre 2018 Inoltre, secondo Trump il primo ministro italiano Giuseppe Conte "sta lavorando molto duramente sull'economia dell'Italia, avra' successo! ".

Il principe Mbs parla a Riad Ma ora Trump lo scarica : Gian Micalessin Ormai l'ha mollato anche Donald Trump. Ieri il presidente non s'è fatto problemi a indicare Mohammed Bin Salman come il probabile mandante dell'uccisione del giornalista Jamal ...

Trump-Russia - parla G. Chiesa : "Sarà guerra e l'Europa terreno di scontro" - : Perché proprio Trump si appresta a prendere una decisione così drastica nonostante la volontà più volte manifestata di un proficuo dialogo con Putin? " La politica di Trump è molto contraddittoria e ...

Khashoggi - Trump : sanzioni a Riad ma voglio parlare col principe : "voglio parlare con il principe ereditario saudita prima di intraprendere i prossimi passi". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. Il presidente Usa ha quindi ...

Trump parla con il re saudita della questione Khashoggi : Nel mondo Trump ha parlato con il re saudita della questione Khashoggi , il giornalista saudita, editorialista del Washington Post. Durante la conversazione, ha fatto sapere il presidente americano ...

Melania Trump parla delle infedeltà del marito - del matrimonio e del suo abbigliamento : L'intervistatore infatti ha chiesto a Melania cose che tutti in America , e nel mondo, vorrebbero sapere: come ha reagito all' infedeltà del marito , non essendo la prima First Lady ad affrontare la ...

Trump parla all'Onu e tuona contro l'Iran - ma l'Assemblea gli ride in faccia : "Oggi sono davanti all'Assemblea generale delle Nazioni unite per condividere il progresso straordinario che abbiamo fatto. In meno di due anni la mia amministrazione ha raggiunto più di quasi nessun'altra amministrazione nella storia del nostro Paese", e scatta una risata collettiva per tutta l'Assemblea Generale. Inizia così il discorso di Donald Trump alle Nazioni Unte.Ed è il primo segnale che qualcosa si è definitivamente spezzato fra la ...

Donald Trump parla - l'Onu ride : "Un anno fa ero qui a dirvi cosa avremmo fatto, oggi sono qui davanti a voi per parlarvi degli straordinari progressi che l'America ha fatto". Queste le prime parole con cui il presidente Usa Donald Trump ha iniziato il suo intervento davanti all'Assemblea generale dell'Onu, sottolineando che "la mia amministrazione ha ottenuto più di ogni altra amministrazione nella storia" ha detto il presidente. Le sue parole sono state accolte dai ...

Gabbard - Parlamentare USA : Trump e Pence proteggono "al Qaeda e altri gruppi jihadisti in Siria" : Mentre la politica di attacco alla Siria fallisce chiaramente su basi morali, legali e consequenziali, probabilmente si ritorcerà contro basi realiste. Qual è il tuo punto di vista in termini di chi ...

Dazi : Usa-Cina tornano a parlarsi per richiesta di Trump : Per quanto riguarda, invece, solo la Cina, è da sottolineare il fatto che nonostante l'entrata della Cina nell'Organizzazione mondiale del commercio la sua economia non sia diventata più liberale ...

Il New York Times scrive che l’amministrazione Trump ha parlato di un possibile colpo di stato in Venezuela con alcuni “ribelli” venezuelani : Secondo il New York Times, nel corso del 2017 l’amministrazione di Donald Trump ha parlato di un possibile colpo di stato in Venezuela con alcuni “ribelli” Venezuelani nel corso di alcuni incontri rimasti finora segreti. Sotto Nicolás Maduro, il Venezuela The post Il New York Times scrive che l’amministrazione Trump ha parlato di un possibile colpo di stato in Venezuela con alcuni “ribelli” Venezuelani ...

Il New York Times scrive che l’amministrazione Trump ha parlato di un possibile colpo di stato in Venezuela con alcuni “ribelli” venezuelani : Secondo il New York Times, nel corso del 2017 l’amministrazione di Donald Trump ha parlato di un possibile colpo di stato in Venezuela con alcuni “ribelli” Venezuelani nel corso di alcuni incontri rimasti finora segreti. Sotto Nicolás Maduro, il Venezuela The post Il New York Times scrive che l’amministrazione Trump ha parlato di un possibile colpo di stato in Venezuela con alcuni “ribelli” Venezuelani ...

DINO SAJUDIN/ Libero di parlare sul presunto figlio illegittimo di Trump : Si profilano nuovi guai all’orizzonte per Donald Trump. DINO SAJUDIN, ex portiere della Trump World Tower, potrebbe parlare di un figlio illegittimo del Presidente(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 16:26:00 GMT)