Trovate ossa in Nunziatura si riapre il caso Orlandi

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Emanuela Orlandi - esame delle ossa ri Trovate - 1 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : Ultime notizie di oggi , ultim'ora : Caso Orlando, via all' esame delle ossa . Le modifiche alla manovra di bilancio. , 1 novembre 2018 , .

Sono di donna le ossa riTrovate nella Nunziatura di via Po a Roma : Roma, 31 ott., askanews, - Da un primo esame visivo effettuato in loco, Sono di una donna almeno alcune delle ossa ritrovate nella Nunziatura apostolica di via Po 27, a Roma. I resti erano sepolti ...