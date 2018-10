Tremonti | ' Manovra assolutamente sostenibile | incomprensibile il caos da parte della Ue'

Giulio Tremonti : "La manovra? È assolutamente gestibile - non capisco tutto il caos fatto in Ue" : Molto rumore per nulla. È questo il senso delle parole di Giulio Tremonti che, a proposito della manovra finanziaria messa a punto dal governo gialloverde e delle critiche che ha suscitato, ha detto: "La mia opinione è che i contenuti sostanziali e attuali siano oggettivamente assolutamente gestibili e non giustificano tutto il caos che è stato fatto in giro, anche in Europa".L'ex ministro del Tesoro, intervenuto ad ...