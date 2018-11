Tragedia nella notte di Halloween | morto un ragazzo di 18 anni

Chi è Nusara Suknamai? La Miss thailandese morta nella Tragedia di Leicester [GALLERY] : Ecco chi era l’assistente di Srivaddhanaprabha, Nusara Suknamai, deceduta nello schianto di sabato scorso a Leicester Una tragica notizia ha sconvolto il mondo del calcio inglese lo scorso sabato sera: l’elicottero in cui viaggiava il presidente del Leicester Srivaddhanaprabha, deceduto insieme a tutti i passeggeri del velivolo. Tra questi, anche una ex Miss: si tratta di Nusara Suknamai, definita dal comunicato stampa del club ...

Disastro aereo Indonesia - il messaggio di Vincenzo Nibali per l’ex ciclista morto nella Tragedia : “resto senza parole” : Tra le 189 vittime del Disastro aereo in Indonesia c’è anche l’ex ciclista italiano Andrea Manfredi: Vincenzo Nibali gli tributa un pensiero sui social Ieri il Disastro aereo avvenuto Indonesia, in cui hanno perso la vita 189 persone, ha fatto il giro di tutti i Tg del mondo. La tragedia avvenuta nel Paese asiatico ha registrato anche una vittima italiana. Andrea Manfredi, ex ciclista della Bardiani CSF, è morto a seguito dello ...

Tragedia in Calabria : frana nella notte a Isola Capo Rizzuto - 4 morti : Tragedia in Calabria nella notte: una frana si è verificata a Isola Capo Rizzuto, comune della provincia di Crotone, durante l'esecuzione di alcuni lavori di emergenza ad una condotta fognaria che...

Tragedia a Crotone - frana nella notte : morti 4 operai - lavoravano alla fognatura : Tragedia sul lavoro in provincia di Crotone. Quattro operai sono morti travolti da una frana mentre, secondo quanto si apprende, lavoravano alla fognatura in località Sant'Anna nel Comune dell'Isola ...

Maltempo Calabria - Tragedia a Crotone : frana nella notte - 4 morti : Forte ondata di Maltempo nella notte in Calabria: 4 persone sono morte nel Crotonese a causa di una frana caduta durante l’esecuzione di alcuni lavori di emergenza ad una condotta fognaria danneggiata dalle avverse condizioni meteo. Tra le vittime anche Massimo Marrelli, 59 anni, titolare dell’omonimo gruppo a cui fanno capo diverse strutture sanitarie nel Crotonese. Hanno perso la vita anche: Santo Bruno, 53enne di Isola Capo Rizzuto, Luigi ...

Nuova Tragedia nella famiglia Bifolco : è morto di crepacuore Tommaso - il fratello di Davide : morto di crepacuore Tommaso, per il dolore che si è rinnovato dopo la sentenza che la scorsa settimana ha ridotto la pena al carabiniere che ha ucciso il fratello Davide, con un colpo di pistola". Ad ...

Maltempo Calabria : nuova esondazione a Lamezia Terme - nella zona della Tragedia del 4 ottobre : Una nuova ondata di Maltempo ha colpito questa mattina la Calabria, e in particolare la provincia di Catanzaro, l’area del Lametino, già devastata dall’alluvione dello scorso 4 ottobre. Si sono registrati allagamenti e disagi alla circolazione sulla SS18, all’altezza del centro meccanografico delle Poste di Lamezia Terme, a causa dell’esondazione del torrente Turrina che ha coinvolto anche alcune aziende: sul posto la ...

Tragedia sui monti della Costiera : turista trovato cadavere nella Valle delle Ferriere : E' stato trovato privo di vita tra i monti della Costiera Amalfitana. Esattamente nei pressi della riserva della Valle delle Ferriere tra Scala e Amalfi. Si tratta di un escursionista straniero,...

Milano - Tragedia nella notte : 2 auto contro un Tir - morte carbonizzate 2 persone : L'incidente a Seggiano di Pioltello: i mezzi hanno preso fuoco. La dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri

Intrighi - sesso - potere : la Tragedia di Donnellan : Una vicenda efferata che contiene il significato stesso di teatro. Altissime aspettative per 'La tragedia del vendicatore' che inaugura stasera allo Strehler la stagione del Piccolo Teatro. ...

MORIRE DI PIOGGIA A LAMEZIA/ "Ero nella Tragedia ma non me ne accorgevo" : E' normale che a ottobre piova, anche forte, non è normale che in Calabria, da diversi anni, ci siano sempre dei morti. Il disinteresse per i cittadini. MAURO LEONARDI(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 06:08:00 GMT)MINORENNI PICCHIANO COETANEO/ E postano il video: per favore non chiamiamolo (cyber)bullismoMORTO SUICIDA IL FIGLIO DI LORY DEL SANTO/ Lei va al GF Vip, ma il suo dolore è come il nostro

“Richard è morto così”. Tragedia in piscina - svolta nella indagini. E la rabbia aumenta : Incuria, fatalità e imprevedibile imprudenza: tutti questi elementi potrebbero avere portato alla morte di Richard Mulas, 7 anni, nella piccola piscina alta un metro e 20, condivisa tra i residence Il Rifugio e Gli Ulivi a Orosei, in Sardegna. La retina del bocchettone di scarico, un foro di 40 centimetri, era rotta da qualche giorno, come ha ammesso il gestore della struttura. E forse un giocattolo era caduto in acqua, sembra una pallina, e il ...

Tragedia in Sardegna - bimbo di 7 anni muore annegato nella piscina di un hotel di Orosei : Da quanto si è appreso il piccolo stava giocando con altri bambini nella piscina dell'hotel quando, per cause ancora da accertare, il suo corpo è stato visto risalire ed è stato soccorso. Per più di un'ora i sanitari hanno cercato di rianimarlo, ma ogni tentativo è stato inutile. Sul posto i carabinieri.

Tragedia nella Valle. Mangia funghi - è gravissimo : Cronaca. Sta lottando una battaglia durissima e inattesa un uomo di 60 anni che si trova ora ricoverato a Roma a causa di una gravissima intossicazione. L'uomo ha infatti Mangiato dei funghi che aveva ...