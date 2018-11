Tragedia d' amore in Campania | Nicoletta si toglie la vita nella sua stanza

Blastingnews

(Di giovedì 1 novembre 2018)aveva soltanto sedici anni:notte tra il 29 e il 30 ottobre ha scelto dirsi lasua stanzetta per motivi che restano tuttora da chiarire. Alla base del folle gesto, probabilmente, una profonda delusione amorosa che la ragazza non era riuscita a superare. La tragica scoperta Tutto è accaduto poco dopo le 2.00 di due giorni fa, quando la bella studentessa dell'ITS Carlo Andreozzi di viale Europa, ad Aversa, ha tragicamente posto fine alla sua esistenza impiccandosisua stanzetta.per gli amici Nicole viveva con i suoi genitori a Casaluce tra Napoli e Caserta ed era una ragazza sì riservata, ma che aveva saputo conquistare tutti con la sua semplicita' e dolcezza. Nel cuore della notte i suoi genitori hanno ritrovato il suo corpo, in fin di, legato ad una finestra dell'abitazione. Disperata la corsa del papa' presso il vicino ...