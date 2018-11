Toyota richiama 1 | 6 milioni di auto Particolarmente colpita l' Europa

Problemi di airbag : Toyota richiama 1 - 6 milioni di auto : Toyota ha annunciato giovedì il ritiro di oltre 1,6 milioni di veicoli nel mondo per Problemi di airbag. In Europa sono interessati 946mila di veicoli, principalmente modelli Avensis e Corolla. L’intero sistema airbag dovrà essere sostituito. “Potrebbe verificarsi un cortocircuito interno che danneggerebbe il sistema” afferma il gruppo in una nota inviata ad AFP. Per 600mila veicoli, di cui 255mila in Europa, c’è un altro ...

Toyota richiama 1 - 6 milioni di auto per problemi all'airbag - : La casa automobilistica giapponese ha già dovuto ritirare numerosi veicoli ibridi negli scorsi mesi. In questo caso, un difetto potrebbe causare un cortocircuito nel sistema, rischiando di ...

Toyota richiama 1 - 6 milioni di auto in tutto il mondo : problemi all'airbag : 'Presenta un rischio di dispiegamento anomalo in caso di incidente'. L'Europa è particolarmente colpita con 946mila veicoli interessati, principalmente modelli Avensis e Corolla

Toyota richiama 1 - 6 milioni di auto : problemi di airbag : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Toyota richiama 1 - 6 milioni di auto : problemi all'airbag : La Toyota ha annunciato giovedì il ritiro di oltre 1,6 milioni di veicoli nel mondo per problemi di airbag. L'Europa è particolarmente colpita con 946mila veicoli interessati, principalmente modelli Avensis e Corolla, di cui circa 81mila in Francia. L'intero sistema airbag ...

Toyota richiama 1 - 6 milioni di auto per problemi all'airbag " : TOKYO - La Toyota ha annunciato il richiamo di 1,6 milioni di veicoli in tutto il mondo per 'problemi all'airbag', un nuovo colpo dopo i due richiami già decisi nelle scorse settimane legati ai modelli ibridi . L'Europa è particolarmente colpita con 946mila veicoli interessati, ...

Rischio incidenti : Toyota richiama 2 milioni di auto : Grane per la Toyota. Il colosso automobilistico ha annunciato il richiamo di 2,43 milioni di auto con motorizzazione ibrida in

Toyota - richiamate 2 - 4 mln auto ibride : 8.50 Il gigante dell'auto, Toyota, annuncia il richiamo di 2,43 milioni di auto con motore ibrido in tutto il mondo, a causa di un malfunzionamento che potrebbe causare rischi di incidente. La decisione giunge a un mese di distanza dall'altro richiamo di oltre un milione di veicoli con la stessa tecnologia.

Toyota - richiamate 2 - 4 mln auto ibride : 8.50 Il gigante dell'auto, Toyota, annuncia il richiamo di 2,43 milioni di auto con motore ibrido in tutto il mondo, a causa di un malfunzionamento che potrebbe causare rischi di incidente. La decisione giunge a un mese di distanza dall'altro richiamo di oltre un milione di veicoli con la stessa tecnologia.

Toyota richiama oltre due milioni di auto ibride a rischio incidente : Toyota ha annunciato il richiamo di 2,43 milioni di auto con motorizzazione ibrida in tutto il mondo, a causa di un problema di funzionamento che può potenzialmente causare rischi di incidente. L'annuncio arriva appena un mese dopo un altro richiamo di oltre un milione di auto con la stessa ...

Toyota richiama 2 - 4 milioni di ibride in tutto il mondo per rischi di incidente : La Toyota ha annunciato il richiamo di 2,43 milioni di auto con motorizzazione ibrida in tutto il mondo, a causa di un problema di funzionamento che può potenzialmente causare rischi di incidente. L'annuncio della casa giapponese arriva appena un mese dopo un altro richiamo di oltre un milione di ...

Toyota - oltre un milione di auto ibride richiamate in tutto il mondo : Toyota ha annunciato ieri un massiccio piano di richiamo, che interesserà 1,03 milioni di autoveicoli con tecnologia ibrida a livello mondiale, sugli oltre 12 milioni venduti in totale dalla casa nipponica. Le zone interessate, oltre al Giappone, saranno prevalentemente il Nord America e l’Europa, e i modelli coinvolti saranno anche a marchio Lexus. In particolare, tra le auto indicate dalla casa giapponese ci sono la Prius (anche nella ...

Toyota richiama oltre un milione di ibride : Dopo un caso di corto circuito, il Ministero dei Trasporti del Giappone e Toyota hanno deciso un richiamo a livello nazionale per salvaguardare la sicurezza e difendere la tecnologia ibrida, richiamo che la Casa ha esteso a livello mondiale. Toyota richiamerà quindi 1,03 milioni di veicoli ibridi, inclusi quelli a marchio Lexus. Tra i modelli […] L'articolo Toyota richiama oltre un milione di ibride sembra essere il primo su ...

Prius a rischio incendio. Toyota richiama un milione di auto : Fa notizia il maxi-richiamo, da parte del colosso giapponese Toyota, di oltre un milione di automobili ibride, principalmente Prius, a causa di un problema tecnico che "in un caso estremo" può causare un incendio. A essere interessate sono le vetture fabbricate tra il giugno 2015 e il maggio scorso, i cui proprietari sono stati invitati a rivolgersi alle officine della Casa giapponese per la riparazione. Nel dettaglio: 554mila modelli in ...