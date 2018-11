Toyota - Nuovo richiamo per 1 | 6 milioni di auto

Toyota ci ricasca : nuovo maxi richiamo per 2 - 4 milioni di auto ibride [FOTO] : Svelati anno e tipo di modelli targati Toyota che saranno oggetto della preoccupante operazione di richiamo Toyota, secondo Costruttore al mondo, denuncia nuovamente problemi di fabbricazione per le sue vetture annunciando un nuovo maxi richiamo questa volta dedicata a ben 2,43 milioni di vetture ibride. I difetti tecnici riguardano per lo più i modelli come Auris e Prius distribuiti sul mercato tra l’ottobre 2008 e il novembre 2014. Il ...

Toyota : nuovo richiamo per oltre 2 milioni di auto ibride : Toyota è certamente uno dei principali produttori di automobili a livello globale ed è anche uno degli esponenti del settore ad investire maggiormente nella produzione di veicoli a zero emissioni, attraverso modelli con motori elettrici e ibridi a zero emissioni pensati per ridurre l’inquinamento a favore della salute ambientale. In queste ore si torna a parlare del produttore giapponese, per una notizia che riguarda alcune milioni di ...

Toyota Rav4 - a Parigi il nuovo - 'spigoloso' Suv ibrido : Sulla carta, le credenziali sono più che buone per bissare il successo delle tre edizioni precedenti del modello, venduto in oltre 8,5 milioni di unità nel mondo. I prezzi saranno comunicati in un ...

Toyota - anteprima europea a Parigi per il nuovo Rav4 Hybrid. Grande il salto di qualità tecnologico : Parigi - anteprima europea al Salone di Parigi per Toyota Rav4 Hybrid, il suv più venduto al mondo con oltre 8,5 milioni di unità immatricolate. Spicca in questa edizione di Rav4...

