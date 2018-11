Totti | superstar anche nel basket | l’NBA lo celebra al centro del Madison Square Garden!

sportfair

(Di giovedì 1 novembre 2018) Francescoto aldelGarden: sessione di foto ‘improvvisata’ per l’ex capitano della Roma, pizzicato dai fotografi tra il tifosi dei Knicks Tre giorni di vacanza in pieno relax per Francescoe famiglia a New York. Dopo la visita al National September 11 Memorial & Museum, il giro in bicicletta per Central Park e lo shopping sulla Fifth Avenue e a Manhattan, l’ex capitano della Roma, si è goduto la partita NBA fra New York Knicks e Indiana Pacers. Una volta ‘scoperto’ dai fotografi,è stato invitato a posare aldel parquet delGarden, il più famoso palazzetto NBA d’America, per una sessione di foto alla quale ha partecipatoil figlio Cristian. Un omaggio improvvisato dal mondo NBA ad una stella che va oltre i confini nazionali e sportivi. Credits: Twitter ...