Totti come Sarri | anche lui nella Treccani | nasce il neologismo ' Tottilatria'

Calcio - Carlo Mazzone : “Totti è come un figlio. Bel rapporto con Guardiola e Baggio - sono felice di sentirli ancora” : Carlo Mazzone è il tecnico che vanta il maggior numero di panchine in Serie A: ben 792, cinque in più di Nereo Rocco. Ha allenato molto in provincia, ed ha avuto l’onore, da romano, di allenare anche la squadra giallorossa. Il suo nome però è legato anche agli anni in cui a Brescia, ad esempio, fece giocare assieme Pirlo e Guardiola, nonché Roberto Baggio, che aveva allenato già a Bologna. Mazzone ha concesso un’intervista a ...

Buffon : 'Mbappé come Totti - Baggio e Del Piero - merita il Pallone d'Oro' : Gigi Buffon parla al programma francese Tout Le Sport sulla lotta per il Pallone d'Oro. L'ex estremo difensore bianconero non ha dubbi: 'Mbappé un fenomeno. Se continua a voler essere il migliore, se rimane così entusiasta e continua ad avere un ...

Flavia Vento : "Teo Mammucari mi ha lanciata come una scema"/ "Non comprerò il libro di Totti!" (Vieni da me) : Flavia Vento, a Vieni da me, spiega perchè è casta da tre anni: "sto cercando l'uomo giusto e quello che sarà mio marito dedicandomi alla preghiera". (Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 00:07:00 GMT)

“Tutta la verità!”. Francesco Totti e Flavia Vento : come è andata veramente. La confessione (dopo anni) : Francesco Totti e Ilary Blasi formano una delle coppie più chiacchierate dello show-business italiano. come dimenticare il grande e pomposo matrimonio che misero in piedi nel 2005? Roba che Fedez e Chiara Ferragni, in confronto, possono considerarsi dilettanti. Eppure quei giorni pre-matrimoniali furono alquanto turbolenti all’interno di casa Totti. Colpa di un presunto tradimento del Pupone con Flavia Vento: una storia diventata celebre ...

“Ecco Ilary - ohhh!”. Occhi e flash tutti per lei alla serata di Totti : come si è presentata : No, non ha scelto un giorno a casaccio Francesco Totti per presentare il suo libro, l’autobiografia ‘Un Capitano’, edita da Rizzoli e scritta insieme a Paolo Condò. Ha scelto quello del suo compleanno, il 42esimo per la cronaca. E per l’occasione, dodici librerie Mondadori di Roma e del Lazio hanno aperto a mezzanotte (del 27 settembre) per metterlo in vendita. Un evento non di poco conto, considerando che finora ...

Dzeko : 'A Roma mi sento come a casa. Avrei voluto giocare di più con Totti' : Roma - Anche Edin Dzeko si iscrive al club esclusivo dei fuoriclasse che hanno scelto il 'The Players Tribune' per raccontarsi. L'attaccante bosniaco ha ripercorso le tappe più importanti della sua ...

Roma - ultimo saluto allo storico massaggiatore Giorgio Rossi. Totti : 'Come un padre' - De Rossi : 'Persona unica'. Le FOTO : Si sono svolti a Roma i funerali di Giorgio Rossi, storico massaggiatore della società giallorossa scomparso all'età di 87 anni. Tanti i rappresentati della Roma del presente e del passato che hanno ...

Ilary Blasi gela i Ferragnez : “Io e Totti non siamo come loro” : Ilary Blasi rompe il silenzio riguardo i Ferragnez, dopo la decisione di disertare le nozze a Noto. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la moglie di Totti, ha preso le distanze dalla coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez. “Le loro nozze come le nostre su Sky? Loro vivono anche di questo, il loro mondo è digitale, virtuale – ha spiegato la conduttrice -. Io e Francesco invece non siamo social, non ce ne ...

Totti : "Calciatori come bestie. Spalletti spinse per il mio ritiro" : I tifosi della Roma non l'hanno mai dimenticato. Resterà sempre il Capitano, anzi, er capitano, oltre che Pupone. Oggi fa il dirigente, dopo una vita trascorsa a giocare a calcio, a livello altissimo, con una classe sopraffina. In un'intervista al Venerdì di Repubblica Francesco Totti racconta che fu Luciano Spalletti, suo ex allenatore alla Roma, a spingere di più perché si ritirasse: "È quello che ha spinto di più. Con la società erano una ...

Ilary Blasi : "Io e Totti non siamo come i Ferragnez. Loro sono social - noi siamo reali" : L'addio di Ilary Blasi alla conduzione de Le Iene è ormai ufficiale, al suo posto subentrerà Alessia Marcuzzi che, già in passato, aveva ricoperto il ruolo di conduttrice all'interno della trasmissione. In occasione di questa scelta di carriera, Ilary ha deciso di confessarsi al settimanale Chi, parlando di lavoro ma anche di amore e famiglia.La mia decisione di lasciare Le Iene è stata una scelta doLorosa. Quella ...

Ilary Blasi e Totti : «Francesco in pensione? Lavora più di prima. Ma non siamo come Fedez e Chiara Ferragni» : Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e dello sport. I nuovi assetti Lavorativi non hanno incrinato il loro amore che continua a far sognare...

