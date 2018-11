Totti a New York | Nba gli rende omaggio

Francesco Totti a New York e l'Nba gli rende omaggio al Madison Square Garden : Halloween a New York per Francesco Totti e famiglia, con appendice sportiva al Madison Square Garden per assistere all'incontro di Nba tra Indiana Pacers e New York Knicks. L'ex capitano giallorosso, negli Stati Uniti per qualche giorno di vacanza, è stato immortalato dall'account Twitter della lega americana sul parquet del celebre impianto della Grande Mela. "Speriamo ti sia divertito al Madison Square Garden" il cinguettio pubblicato ...

