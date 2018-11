Torna House of Cards | l' ultima stagione ' orfana' di Spacey

Amy Winehouse Torna a cantare sul palco grazie alla tecnologia : A sette anni dalla scomparsa, avvenuta il 23 luglio 2011, Amy Winehouse torna in tour. Strano ma vero, e nulla di paranormale: la famiglia della musicista inglese ha semplicemente dato il via libera affinché un ologramma di Amy possa andare in tour per il mondo a partire dall'autunno 2019.Una proiezione virtuale dell'artista, infatti, si esibirà sul palco in un arrangiamento rimasterizzato dei suoi successi. Sarà presente ...

AHS 8×06 : si riTorna alla Murder House (VIDEO) : AHS 8×06 trama e promo – Il sesto episodio della serie Tv Apocalypse andrà in onda il 17 ottobre 2018. “Return to Murder House” ci anticipa già quale sarà il contenuto della puntata. La trama di AHS 8×06 deve ancora essere rilasciata, ma il trailer è già disponibile. AHS 8×06 promo “Return to Murder House” I fan di American Horror Story hanno forse atteso questo momento fin da quando abbiamo iniziato ...

Il 'King of House' Tony Humphries riTorna all'Eur : Quando hai all'attivo oltre 35 anni di musica, puoi scegliere di scendere dalla consolle oppure di continuare a girare il mondo da Re, anzi, da King of House. E' il caso di Tony Humphries , classe 1957, che deve tutto ad una cassetta: quella con la sua musica mixata, consegnata, nel 1981, al produttore Shep Pettibone, ...