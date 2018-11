Torino | è morto Caligaris | street artist e fumettista dell' impegno sociale soffocato da

Torino. Il pizzaiolo Silvio Palermino morto in un incidente ad Imola : La sua vita, i suoi sogni sono finiti in via Gambellara ad Imola (Bologna). Silvio Palermino, nato a Torino, 26

Torino. Incidente in via Reiss Romoli morto Antonio Matarrese : Tragico Incidente stradale alla periferia di Torino Nord. In via Reiss Romoli un’Audi A7 e un’Alfa Romeo Giulietta si sono

Torino : precipita per 70 metri - morto cercatore di funghi : Grave incidente nel Torinese, nel territorio del Comune di Locana: questa mattina il soccorso alpino ha recuperato un uomo morto all’alpe Seral. Si tratta di un cercatore di funghi, 70enne, deceduto dopo una caduta di oltre 70 metri tra le rocce. La salma è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Cuorgnè. L'articolo Torino: precipita per 70 metri, morto cercatore di funghi sembra essere il primo su Meteo Web.

Morto Marco Gastini - una delle firme di Luci d'Artista di Torino : Torino rende omaggio a Marco Gastini, tra i più noti artisti torinesi a livello internazionale, Morto ieri all'età di 80 anni. La sua installazione luminosa, allestita in Galleria Umberto I e parte ...

Torino - cade dalla scala mobile in metro. Morto un 29enne studente di ingegneria : Un ragazzo di 29 anni, Alvaro Gosswieler, ha perso la vita nella serata di sabato 22 settembre cadendo dal corrimano di una scala mobile a Torino, alla stazione Dante della metropolitana. A quanto si apprende, il giovane, di origine boliviana e studente di ingegneria civile al Politecnico, stava andando a una festa in zona Lingotto insieme a degli amici. Scendendo la scala mobile per prendere la metro si è seduto sul sottile corrimano, perdendo ...

Non c’è accordo con Torino - Milano e Cortina. Il governo : “Il progetto Olimpiadi è morto” : «La proposta non ha il sostegno del governo ed è quindi morta qui». Poche, lapidarie e amare parole, in apertura dell’audizione davanti alla commissione Istruzione del senato, con cui il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, annuncia il no del governo alla candidatura italiana alle Olimpiadi inver...

Torino. Guido Ceronetti è morto nella sua casa di Cetona : La cultura italiana è in lutto. A 91 anni è morto Guido Ceronetti, scrittore, poeta e drammaturgo. Si è spento

Torino - gatto cade dall'ottavo piano in testa a un passante : morto il micio - proprietaria a processo : L'uomo in ospedale con trenta giorni di prognosi, il felino pesava sei chili. L'accusa per la donna: lesioni personali colpose