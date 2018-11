Torino | Cairo | “con la Var equa eravamo in zona Champions”

Torino - Cairo : “ho chiesto le scuse ad Andrea Agnelli per gli striscioni contro Superga” : “Ho chiesto le scuse ad Andrea Agnelli per gli striscioni contro Superga. Lui ha detto di averle già fatte, sono convinto vadano reiterate in maniera chiara ed inequivocabile”. Lo dice presidente del Torino, Urbano Cairo, riferendosi al caso degli striscioni su Superga esposti dai tifosi della Juve. “E’ una bruttissima pagina, serve rispetto – aggiunge Cairo, a margine della presentazione del 102/o Giro ...

Torino - Cairo sull’inchiesta di Report e sul Var : “Servono doppie scuse della Juve - la tecnologia va utilizzata meglio” : Il presidente del Torino Urbano Cairo, ospite di Rai Radio 1 Sport, si è pronunciato in merito all’inchiesta di Report sulla Juventus, che ha svelato come i tifosi bianconeri siano riusciti a fare entrare allo stadio degli striscioni sulla tragedia di Superga: “In merito a ciò che ‘Report’ ci ha mostrato sugli striscioni riguardanti Superga, ho sentito telefonicamente Agnelli che mi ha detto di essersi già scusato ...

Torino penalizzato dal Var : arriva una singolare “proposta” del presidente Cairo : Torino ancora a gamba tesa sul Var, il patron granata Urbano Cairo fa eco al suo tecnico Mazzarri ed avanza una proposta per migliorare lo strumento Il Torino lamenta da inizio anno un trattamento di sfavore da parte della classe arbitrale, con precise critiche giunte da Mazzarri e dal patron Cairo in merito all’utilizzo del Var. A tal proposito è giunta adesso una proposta da parte proprio di Urbano Cairo, per modificare ...

Torino - Cairo avanza una proposta : "Var a chiamata da parte del capitano" : "Purtroppo in queste prime 10 partite abbiamo avuto 5 gare in cui ci sono stati episodi che ci hanno penalizzato, per questo abbiamo sottolineato questi casi. Per noi è importante avere un trattamento ...

Torino - Cairo : 'Abbassiamo i toni - ma agli arbitri chiedo più equità' : Torino-Fiorentina, Antognoni: "Il Toro mi prese a 15 anni..." l'appello - Abbassare i toni, riflettere e nelle parole del presidente Cairo c'è un appello alla moderazione rivolto a tutto il mondo ...

Cairo : "Troppe penalizzazioni al Torino" : ANSA, - TORINO, 28 OTT - "Le penalizzazioni sono evidenti e ormai sono troppe". Il presidente del Torino, Urbano Cairo, torna a parlare dei torti arbitrali che, a suo dire, i granata hanno subito in ...

Cairo : 'Troppe penalizzazioni al Torino' : ANSA, - TORINO, 28 OTT - "Le penalizzazioni sono evidenti e ormai sono troppe". Il presidente del Torino, Urbano Cairo, torna a parlare dei torti arbitrali che, a suo dire, i granata hanno subito in ...

Mazzarri + Cairo : Torino furibondo contro gli arbitri! : Mazzarri e Cairo letteralmente furiosi dopo il pari del Torino contro la Fiorentina, alcune decisioni arbitrali non sono andate giù Dopo la gara pareggiata ieri sera contro la Fiorentina, il Torino sbotta contro le direzioni arbitrali di questo inizio di campionato. A presentarsi ai microfoni dei cronisti per primo è stato Mazzarri, espulso per proteste durante la gara: “Ho chiesto spiegazioni per il fallo e sono stato buttato fuori. ...

Torino - Mazzarri : 'Voglio rispetto". Cairo : "Troppi episodi" : Alla mezz'ora del primo tempo Fabbri lo ha allontanato dalla panchina. E Mazzarri al termine di Torino-Fiorentina, 1-1 al 90' , è un fiume in piena: 'Ho chiesto spiegazioni per il fallo e sono stato ...

Inchiesta Report - il presidente del Torino Cairo tuona contro la Juventus! : Urbano Cairo, gli striscioni della curva della Juventus con chiaro accenno a Superga non vanno giù al patron del Torino Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato della tanto discussa Inchiesta di Report sulla curva della Juventus. “Non sono un giudice, non emetto sentenze. Ma c’è un sentimento comune a tutto il popolo granata che si sente offeso dall’ipotesi che ci possano essere state connivenze, anche ad alto livello, con ...

Un gruppo di tifosi del Torino scrive a Cairo : "Agnelli e D'Angelo fuori dallo stadio al prossimo derby" : Un appello al presidente Urbano Cairo per chiedergli di non far entrare Andrea Agnelli e il security manager Alessandro D'Angelo allo stadio Grande Torino nel prossimo derby, in programma il 15 ...

Un gruppo di tifosi del Torino scrive a Cairo : "Agnelli e D'Angelo fuori dallo stadio al prossimo derby" : Un appello al presidente Urbano Cairo per chiedergli di non far entrare Andrea Agnelli e il security manager Alessandro D'Angelo allo stadio Grande Torino nel prossimo derby, in programma il 15 ...

Torino - Cairo : “ho visto una buona Nazionale” : “A me è sembrata una buona Nazionale che ha fatto una buona partita, anzi meritava di vincere con un punteggio più ampio”. Lo ha detto il presidente del Torino, Urbano Cairo, commentando la vittoria in Polonia della nazionale. “Io ieri sera mi sono anche divertito – ha aggiunto – ho visto una buona Nazionale, abbiamo vinto all’ultimo ma non è male, perché un pizzico di fortuna è sempre utile”.L'articolo ...

Torino - Cairo : “dal nuovo presidente della Figc subito riforme” : “Il mondo del calcio è in una fase di ripensamento e rilancio. Viviamo ancora un momento non facilissimo, come vediamo con la nazionale che non riesce a vincere, ma abbiamo un movimento di grande dimensione e noi vogliamo fare qualcosa di importante. Adesso eleggeremo il presidente federale e speriamo faccia presto le riforme”. Così il presidente dei Rcs Mediagroup e Torino, Urbano Cairo, aprendo il Festival dello sport a ...