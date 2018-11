: Tokyo-Seul, luce su indennizzi guerra - TelevideoRai101 : Tokyo-Seul, luce su indennizzi guerra - Stupormundi66 : RT @ultimenotizie: Seduta da dimenticare per le Borse asiatiche, con la maggior parte degli indici in calo di oltre il 2%. Tokyo ha perso i… - porusio : RT @ultimenotizie: Seduta da dimenticare per le Borse asiatiche, con la maggior parte degli indici in calo di oltre il 2%. Tokyo ha perso i… -

Il governo diha avviato un'indagine tra le aziende nipponiche per capire il livello di esposizione alle cause legali in Corea del Sud, circa le questioni associate alla SecondaMondiale. La decisione giunge a ridosso della sentenza della Corte Suprema diche ha imposto alla società Nippon Steel & Sumitomo di risarcire 4 quattro cittadini sudcoreani che avevano intentato la causa per essere stati costretti ai lavori forzati durante la.(Di giovedì 1 novembre 2018)