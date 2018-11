THE QUIET MAN disponibile da oggi

Un aggiornamento post-lancio di THE QUIET Man introdurrà il suono : Sembrerebbe un po' strano indebolire istantaneamente il punto di forza centrale del tuo gioco. Nonostante questo, è esattamente ciò che sta accadendo con il nuovo titolo di Square Enix.The Quiet Man, che uscirà su PC e PlayStation questo novembre, è incentrato sul viaggio di un protagonista sordo e una delle caratteristiche chiave del gioco è che i giocatori possono "sperimentare il mondo nel modo in cui lo fa Dane", in altre parole, senza ...

THE QUIET MAN arriva su PC e PS4 a Novembre : Square Enix ha annunciato oggi che THE QUIET MAN sarà disponibile in formato digitale per PlayStation 4 e STEAM dal 1° Novembre. THE QUIET MAN: Disponibile da Novembre su PC e PS4 THE QUIET MAN porta i giocatori al di là del suono con un’esperienza cinematografica narrativa e coinvolgente, che può essere completata in una volta sola. Nel corso di questa storia, che si svolge in una sola notte, i giocatori dovranno ...

Un lungo trailer dell'action THE QUIET Man svela la data di uscita : Annunciato con un trailer piuttosto enigmatico all'E3 2018, The Quiet Man è un progetto piuttosto particolare all'interno del catalogo di Square Enix e che anche per questo motivo incuriosisce non poco.Si tratta di un particolare action dall'impronta fortemente cinematografica che viene proposto a un prezzo budget di $14,99 e che propone un'esperienza della durata di circa 3 ore. Ora The Quiet Man ha un nuovo lungo trailer e una data di uscita ...

L'inquietante horror stealth survival THE Light Keeps Us Safe si mostra in un nuovo gameplay trailer : Nel mese di luglio di quest'anno Big Robot Ltd, già responsabile del sandbox survival Sir, You Are Being Hunted, ha annunciato il suo nuovo progetto, The Light Keeps Us Safe.Il gioco ci catapulta in un mondo post-apocalittico governato dalle macchine e dove il cielo è ormai oscurato. Come riportato in un nostro precedente articolo, si tratta di un "hellscape generato proceduralmente", questo significa che i giocatori dovranno utilizzare i ...