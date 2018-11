Terremoto | scossa di magnitudo 3 1 tra Foligno e Spoleto

Terremoto Perugia : scossa a Castel Ritaldi [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto Perugia : scossa a Castel Ritaldi [DATI e mAPPE] : 1/4 ...

Terremoto in Sicilia nella notte - scossa in Provincia di Messina : epicentro tra Milazzo e le isole Eolie : 1/7 ...

Terremoto - nuova fortissima scossa in Grecia. 'Avvertita in tutto il Sud Italia' : nuova fortissima scossa nel Peloponneso , in Grecia, nel pomeriggio. L'Ingv ha registrato una magnitudo di 6.0 a sud dell'isola di Zante come già avvenuto qualche giorno fa. Il sisma ha avuto luogo ...

Forte scossa di Terremoto. 6.0 Richter. Avvertita in più regioni : Continua a tremare la terra in Grecia. Una nuova, fortissima, scossa nel Peloponneso, in Grecia, nel pomeriggio di martedì 30 ottobre 2018. L’Ingv ha registrato una magnitudo di 6.0 a sud dell’isola di Zante come già avvenuto qualche giorno fa. Il sisma ha avuto luogo alle 16.12 a profondità di soli dieci chilometri ed è stato avvertito chiaramente in tutto il Meridione. Commenti di persone spaventate sui social network in Puglia, Calabria e ...

Nuova scossa di Terremoto in Grecia - paura anche in Salento : Una Nuova scossa di terremoto, di magnitudo 6 questa volta, si è registrata nella costa occidentale del Peloponneso. Avvertita chiaramente anche in Salento.

Terremoto - nuova forte scossa a Zante : paura anche al Sud Italia - avvertita in Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : 1/5 ...

Terremoto nel mar Ionio : nuova forte scossa a largo di Zante - avvertita al sud (Puglia e Calabria) : nuova forte scossa di Terremoto avvertita in Grecia, tremori anche al sud. Prosegue senza sosta la sequenza sismica nel mar Ionio sud-orientale, poco a largo dell'isola di Zante, in Grecia. Dopo la...

Terremoto Centro Italia : Norcia si è fermata per ricordare la scossa di due anni fa : Questa mattina, alle 07:40 Norcia si è fermata, in un momento di riflessione e preghiera in piazza San Benedetto, per ricordare il devastante Terremoto del 30 ottobre 2016, la scossa di magnitudo 6.5 che ha portato distruzione nella città. Presenti il priore padre Benedetto Nivakoff e l’intera comunità religiosa, il sindaco Nicola Alemanno, la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, il vicario generale della diocesi ...

Nuova forte scossa di Terremoto nel Mar Jonio - al largo della Grecia [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto - scossa di magnitudo 5.6 in Grecia. Un'altra 3.1 a Trapani - : L'evento è stato registrato dall'Usgs al largo dell'isola greca di Zante, dove pochi giorni fa c'è stata una scossa 6.8. Trema anche l'ovest della Sicilia, nel Trapanese: epicentro vicino Santa Ninfa. ...

Terremoto - nuova forte scossa scuote il Mediterraneo : epicentro a Cipro : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito l’isola di Cipro alle 13:09 di oggi, Lunedì 29 Ottobre. La scossa s’è verificata a 10km di profondità. E’ l’ennesimo forte Terremoto degli ultimi giorni nel Mediterraneo, dopo la scossa di magnitudo 6.8 che Venerdì notte ha provocato persino uno tsunami nel mar Jonio.

Terremoto in Italia - la terra trema ancora : scossa di magnitudo 3.1 : Continua a tremare la terra in Italia: i movimenti sismici degli ultimi giorni nel Bel Paese stanno colpendo soprattutto il sud e centro della Penisola. Nelle ultime ore ben tre scosse di Terremoto si sono registrate in Umbria. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 infatti, è stata registrata alle 5:10 in Umbria, nel sudest della provincia di Perugia. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il ...

Forte scossa di Terremoto al largo dell’Argentina : ecco DATI e MAPPE : 1/4 ...