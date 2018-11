Terremoto Centro Italia | 5 giorni prima del sisma le acque sotterranee del Gran Sasso

Terremoto in Sicilia nella notte - scossa in Provincia di Messina : epicentro tra Milazzo e le isole Eolie : 1/7 ...

Due anni fa il Terremoto di Norcia che distrusse il centro Italia - : Il 30 ottobre 2016 la scossa di magnitudo 6.5 che colpì la Valnerina umbra. Non vi fu alcuna vittima, ma i danni furono ingenti. Ventiquattro mesi dopo prosegue la ricostruzione

Terremoto Centro Italia : Norcia si è fermata per ricordare la scossa di due anni fa : Questa mattina, alle 07:40 Norcia si è fermata, in un momento di riflessione e preghiera in piazza San Benedetto, per ricordare il devastante Terremoto del 30 ottobre 2016, la scossa di magnitudo 6.5 che ha portato distruzione nella città. Presenti il priore padre Benedetto Nivakoff e l’intera comunità religiosa, il sindaco Nicola Alemanno, la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, il vicario generale della diocesi ...

Terremoto in provincia di Trapani - epicentro a Santa Ninfa. Nessun danno : Una scossa di Terremoto di magnotudo 3.1 è stata registrata alle 2:11 nell'ovest della Sicilia, in provincia di Trapani. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia , ...

Terremoto - nuova forte scossa scuote il Mediterraneo : epicentro a Cipro : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito l’isola di Cipro alle 13:09 di oggi, Lunedì 29 Ottobre. La scossa s’è verificata a 10km di profondità. E’ l’ennesimo forte Terremoto degli ultimi giorni nel Mediterraneo, dopo la scossa di magnitudo 6.8 che Venerdì notte ha provocato persino uno tsunami nel mar Jonio.

Centro Italia : nuova moderata scossa di Terremoto in Umbria - tra Spoleto - Trevi e Foligno : moderata scossa di terremoto nella notte in Umbria, tremori a Spoleto e Foligno. Ecco i dati INGV. Una nuova moderata scossa di terremoto è stata registrata oggi 29 ottobre 2018, esattamente alle...

Terremoto Centro Italia : nelle Marche la tendenza allo spopolamento “crescerà nel futuro prossimo” : In occasione del convegno “Due, non arrendersi agli anni e ai governi che passano“, tenutosi presso l’Università di Camerino, il prof. Emanuele Tondi ha dichiarato che “l’emergenza attuale è quella che scaturisce dal vedere che non si muove nulla. Le persone si deprimono nell’assistere a questo immobilismo“. Il prof. Tondi ha vissuto l’emergenza Terremoto sia come geologo, sia come sindaco di ...

Terremoto di magnitudo 3.3 a Messina : epicentro a Capizzi : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Capizzi in provincia di Messina.

Terremoto - violenta scossa nel mar Jonio : magnitudo 6.8 in Grecia - epicentro a Zacinto. Paura in Puglia - Sicilia - Calabria - Campania e a Malta. Possibile allarme tsunami : Una violenta scossa di Terremoto ha colpito nella notte il mar Jonio: erano le 00:54 quando s’è verificata la scossa principale, di magnitudo 6.8, con epicentro in Grecia pochi chilometri a sud/ovest dell’isola di Zacinto (o Zante). La scossa è stata distintamente avvertita in tutto il Sud Italia, e in modo particolare in Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Tanta Paura anche a Malta. E’ Possibile che scatti ...

Terremoto Centro Italia - Ceriscioli : “Su 45mila interventi - 1.100 approvati” : “Non sono moltissimi i progetti arrivati. Nelle Marche sono arrivate circa 4.500 richieste di ricostruzione, di queste 1.100 circa hanno finito il percorso burocratico”. Un numero molto basso se si considera che “4.500 pratiche corrispondono a neanche il 10% di quelle che potrebbero essere processate complessivamente (ossia 45mila)”. A fornire i numeri sulla ricostruzione, a quasi due anni dalle scosse del 26 e del 30 ...

Terremoto Centro Italia : porte aperte all’INGV a 2 anni dalla sequenza sismica di Amatrice-Visso-Norcia : A due anni dall’inizio della sequenza sismica di Amatrice-Visso-Norcia, martedì 30 ottobre l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) apre le porte delle sue sedi per presentare le attività di ricerca e servizio dell’Ente e per parlare di territorio e pericolosità. Per l’occasione, sono in programma seminari, esposizioni e visite guidate organizzate dai dipartimenti INGV Ambiente, Terremoti e Vulcani. L'articolo Terremoto ...