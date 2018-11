Tennis | la rivoluzione di Serena Williams | fisico asciutto e forma smagliante | pronta a

sportfair

: Thomas Muster ha rivelato di seguire da quattro anni Anastasija Sevastova. “Aveva smesso, l'ho convinta a riprender… - Tennis_Ita : Thomas Muster ha rivelato di seguire da quattro anni Anastasija Sevastova. “Aveva smesso, l'ho convinta a riprender… - PaoloRuwenzori : http://La rivoluzione pop del tennis - zazoomblog : La rivoluzione pop del tennis - #rivoluzione #tennis -

(Di giovedì 1 novembre 2018)si è mostrata inimpeccabile in un video che dimostra quanto si sia allenata in questo periodo di stopa tornare al top delmondiale. Lata americana, dopo il parto, ha faticato a tornare al massimo delle sue possibilità (pur raggiungendo la finale degli US Open), decidendo di prendersi una pausa per star vicina alla famiglia ed allenarsi. Ebbene, in un video postato su Instagram dalla, è parso che tali allenamenti abbiano portato enormi frutti, dato chesi è mostrata con unmoltoa far faville si dagli Australian Open, ecco la foto divisibilmente in. L'articolo, ladia tornare al top FOTO SPORTFAIR.