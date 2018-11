Tennis | ATP Finals 2018 | definito il quadro dei partecipanti Dominic Thiem e Kei

Tennis - Fabio Fognini insegue le ATP Finals da riserva! Il sogno dell’azzurro - oggi la sfida a Federer : Fabio Fognini continua a inseguire le ATP Finals 2018, il Masters di fine anno che si disputerà alla O2 Arena di Londra tra un paio di settimane. Al momento il ligure è dodicesimo nella race ma l’argentino Juan Martin Del Potro è già certo di non gareggiare nella capitale britannica a causa di un infortunio e con buona probabilità non ci sarà nemmeno lo spagnolo Rafael Nadal che ieri ha dato forfait al Masters 1000 di Parigi-Bercy a causa ...

Tennis - Fabio Fognini possibile riserva alle ATP Finals? L’azzurro può volare al Masters di fine anno : Giornata ricchissima di stravolgimenti nel Tennis: Rafael Nadal ha deciso di non scendere in campo a Parigi-Bercy proprio come Fucsovics e Raonic, contestualmente Novak Djokovic si assicura il ritorno a numero 1 del mondo a partire da lunedì e Fabio Fognini incrocerà Roger Federer al terzo turno del prestigioso torneo francese. Rafael Nadal, out per infortunio dalla semifinale degli US Open, dovrebbe rinunciare anche alle ATP Finals che si ...

Tennis : Djokovic torna numero 1 dell'Atp : ... che rientrava nel circuito dopo oltre un mese e mezzo di stop, era fermo dalla semifinale degli Us Open, per un problema al ginocchio, da lunedì farà tornare numero uno al mondo il serbo: una ...

ATP Parigi Bercy – Esordio ok per Cilic : il Tennista croato super Kohlschreiber in 2 set : Marin Cilic supera senza problemi il primo turno dell’ATP di Parigi Bercy: Kohlschreiber si arrende al secondo set Basta 1 ora e 13 minuti a Marin Cilic per superare il primo turno dell’ATP di Parigi Bercy. Esordio positivo per il tennista croato, numero 7 del ranking ATP, che sul cemento del torneo francese supera il tedesco Philipp Kohlschreiber in due set, vinti con il punteggio di 6-3 / 6-4. L'articolo ATP Parigi Bercy – Esordio ...

Tennis - Juan Martin Del Potro salterà le ATP Finals 2018. Cilic sesto qualificato - in quattro per gli altri due posti : Juan Martin Del Potro non sarà alle ATP Finals di Londra, che partiranno il prossimo 11 novembre. La notizia è stata rilanciata da Sebastian Torok su La Nacion: dalle sue parole si svelano inoltre ulteriori dettagli sul recupero del giocatore argentino dalla frattura della rotula destra che lo sta tenendo lontano dai campi. La valutazione dietro al forfait di Del Potro sta nell’eccessivo rischio nel giocare quello che, per tanti, si chiama ...

Tennis - ATP Masters 1000 Parigi Bercy 2018 : i risultati di lunedì 29 ottobre. Gasquet batte Shapovalov - colpo di coda di Feliciano Lopez su De Minaur : La prima giornata dell’ultimo Masters 1000 dell’anno, quello che si disputa al Palais Omnisports de Paris-Bercy (oggi Accorhotels Arena), ha visto scendere in campo gli incontri con protagonisti i giocatori privi di testa di serie, dal momento che coloro che ce l’hanno entreranno in scena da domani. Karen Khachanov e Filip Krajinovic hanno aperto il programma nel palasport di Bercy, che per l’occasione funge da campo ...

Next Gen 2018 - i Tennisti qualificati. Tante star già affermate nel circuito Atp e nuove regole da sperimentare : Dal 6 al 10 Novembre a Milano tornano le Next Gen ATP Finals, il torneo che mette di fronte i migliori under 21 del circuito mondiale. Saranno otto i partecipanti: i primi sette si sono qualificati tramite una classifica cominciata ad inizio anno (Race to Milan), mentre l’ottavo è il tennista italiano che vincerà il torneo di qualificazione e riceverà una wild card dall’organizzazione. Un torneo che ha confermato la sua formula ...

ATP Parigi – Cecchinato subito fuori - Joao Sousa sul velluto contro il Tennista italiano : Marco Cecchinato sconfitto ai trentaduesimi di finale del torneo ATP di Parigi da Joao Sousa: il portoghese ha la meglio sul tennista numero 20 della classifica iridata Marco Cecchinato subito fuori dal torneo ATP di Parigi sul cemento. Il tennista italiano si è arreso al primo match della competizione francese dopo appena due set e un’ora e 19 minuti di gioco. Il numero 20 della classifica mondiale è stato battuta dal ...

Tennis - classifica Atp : Fognini guadagna una posizione. Nadal resta n°1 : TORINO - Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri nella nuova classifica del Tennis mondiale pubblicata oggi, sempre guidata dallo spagnolo Rafa Nadal . Il campione ligure guadagna una ...

Tennis - ranking ATP (29 ottobre) : Rafael Nadal sempre in testa - risale Anderson. Fabio Fognini 14° : Tre cambiamenti di rilievo nella top ten del ranking ATP aggiornato a lunedì 29 ottobre. Il sudafricano Kevin Anderson, grazie alla vittoria ottenuta a Vienna, balza al sesto posto scavalcando il croato Marin Cilic e l’austriaco Dominic Thiem. Al comando rimane sempre lo spagnolo Rafael Nadal che conserva 115 punti di vantaggio nei confronti del serbo Novak Djokovic, più distaccato lo svizzero Roger Federer (6260). L’infortunato ...

Tennis - ATP Vienna 2018 : Kevin Anderson trionfa in Finale. Il gigante sudafricano supera Kei Nishikori in due set : Kevin Anderson trionfa nell’“Erste Bank Open”, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.198.250 euro che si è concluso sul veloce indoor di Vienna, in Austria. Il sudafricano, numero 8 del mondo, ha superato in Finale il giapponese Kei Nishikori, numero 11 ATP e quinta testa di serie del seeding, con il punteggio di 6-3 7-6(3). Parliamo del quinto titolo conquistato dal gigante di Johannesburg, il primo appartenente alla categoria dei ...

Tennis - ATP 500 Basilea : Roger Federer dice 99 - Marius Copil si arrende in finale : A Basilea è tutta una questione di 9: tanti sono i successi di Roger Federer nel torneo della sua città, così come 99 sono i successi totali nel circuito ATP dello svizzero, che ha superato il rumeno Marius Copil con il punteggio di 7-6(5) 6-4. Per lui è il quarto trionfo nel 2018 dopo quelli agli Australian Open, Rotterdam e Stoccarda. Dei suoi nove successi a Basilea, questo è stato il più complesso in termini di tenuta al servizio, perso per ...