Temptation Island Vip | Nicoletta su Stefano Bettarini | Sono innamorata persa

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini news dopo Temptation Island : “Figli? Vediamo” : Stefano Bettarini e Nicoletta Larini dopo Temptation Island parlano di figli Ultime news su Stefano Bettarini e Nicoletta Larini dopo Temptation Island Vip. La coppia è stata ospite al Maurizio Costanzo Show e non sono mancate le domande sulla loro vita privata, ovviamente. I due hanno raccontato come si sono conosciuti e come Nicoletta ha […] L'articolo Stefano Bettarini e Nicoletta Larini news dopo Temptation Island: “Figli? ...

Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez nuovi tronisti U&D dopo Temptation Island Vip : Nuova esperienza televisiva per Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez : dopo essersi messi in mostra a Temptation Island Vip , i due sono diventati i nuovi tronisti di Uomini e Donne . Chi segue il dating ...

Gossip Temptation Island - Antonio Lenti e Jessica Guazzotti stanno insieme? : Temptation Island, Gossip su Antonio e Jessica: stanno davvero insieme? Antonio Lenti e Jessica Guazzotti stanno insieme? Come ben saprete, sono due protagonisti dell’edizione numero quattro di Temptation Island. Antonio aveva partecipato al reality show di Canale 5 assieme alla sua fidanzata Veronica Bagnoli. Invece Jessica è stata la sua tentatrice. All’inizio del programma, non riusciva […] L'articolo Gossip Temptation ...

Ivan Gonzalez - da Temptation Island al trono di Uomini e donne : Ivan Gonzalez è il nuovo tronista di Uomini e donne. Dopo il successo di Temptation Island, lo spagnolo più amato da Valeria Marini, sbarcherà nella trasmissione di Maria De Filippi. Bello, amatissimo dal pubblico televisivo e affascinante, si è fatto notare nel corso del reality condotto da Simona Ventura e ora è in cerca della sua anima gemella. Classe 1992, Ivan è nato a Jerez de la Frontera, nel sud della Spagna e ha alle spalle una lunga ...

Uomini e Donne - arrivano a Temptation Island i nuovi tronisti : Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez : Uomini e Donne da una parte, Temptation Island dall’altra: due vasi comunicanti della tv di Maria De Filippi. La lista dei personaggi che passa dal date show al reality delle “corna” e viceversa si allunga, il viaggio questa volta porta due tentatori verso il trono del programma pomeridiano di Canale 5. Stiamo parlando di Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez che, come anticipa il sito di Davide Maggio, siederanno a breve ...

Temptation Island Vip - Patrick Baldassari : "Valeria Marini? Se ritiene giusto il modo in cui si è comportata - non troverà mai un uomo" : Patrick Baldassari è l'imprenditore che ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip insieme all'ormai ex compagna Valeria Marini. Il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Simona Ventura, infatti, si è rivelato fatale per la coppia, soprattutto a causa del rapporto decisamente "appassionato" tra la Marini e il caliente tentatore spagnolo Ivan Gonzalez.Baldassari è stato intervistato dal settimanale Nuovo ...

Temptation Island - Michael smaschera Lara : ‘Aveva programmato tutto’ : Non è un gran momento per i protagonisti di Uomini e donne e Temptation Island. Prima lo scandalo legato a Sara Affi Fella, ora una bufera social investe Lara Zorzetto. La giovane che ha conosciuto la popolarità nell’ultima edizione di Temptation (in versione nip) è stata accusata dal suo ex Michael De Giorgio di essersi creata un personaggio già prima di entrare nel docu-reality di Canale 5 in modo da mettere in piedi una vicenda che ...

Uomini e donne - Gemma Galgani in lacrime per Fabio e Marcella di Temptation Island. Tina Cipollari la provoca : Una grande prova d'amore che commuove Uomini e donne . In studio da Maria De Filippi arrivano Fabio e Marcella , direttamente da Temptation Island . I due hanno deciso di lasciare dopo pochi giorni il ...

Lara Zorzetto - Temptation Island/ Dal trono di Uomini e Donne al calo di follower : “Me l’hanno proposto ma…” : Sabato pomeriggio Lara Zorzetto è stata intervistata durante la trasmissione radiofonica “Non succederà più”, trasmessa da Radio Radio. L’ex di Temptation ha rivelato che...(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 14:53:00 GMT)

Nilufar e Giordano news - rivelazioni dopo Temptation Island : “Difficoltà a dormire” : news su Giordano e Nilufar, com’è cambiata la loro vita dopo Temptation Island? Prosegue la storia d’amore tra Nilufar e Giordano dopo Temptation Island, e lo fa a gonfie vele, visto che le news su entrambi sono tutt’altro che negative. Dando una spulciata ai loro profili Instagram vi sarete accorti infatti del fatto che i […] L'articolo Nilufar e Giordano news, rivelazioni dopo Temptation Island: “Difficoltà a ...