Teatro della Corte | ' Domenica che storia!'

1 2 NOVEMBRE - Al Teatro della Polvere si ride con "La buonanima della suocera" - Foggia : Gli spettacoli saranno riservati ai soli soci del Teatro della Polvere , per partecipare è necessario tesserarsi, . Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni:351.5400172

Napoli - la musica va a Teatro : al Sannazaro parte ‘Suoni della città’ : Anche per la stagione 2018/19 il teatro Sannazaro di Napoli apre le porte alla musica live con “Suoni della città”, una rassegna di concerti che vedrà alternarsi sul palco della sala di via Chiaia grandi esponenti del 'Neapolitan Power'. Da ottobre ad aprile, una volta al mese, la musica made in Neaples tornerà protagonista in quello che è considerato lo storico salotto culturale della città che già l’anno scorso ha inaugurato questo nuovo corso ...

Amici della Contrada - Teatro a leggìo 2018/2019 : Nell'ottobre del 2001 incomincia un duraturo rapporto di collaborazione con la Contrada e da allora prende parte a moltissimi spettacoli prodotti per il Settore del Teatro Ragazzi. Partecipa anche a ...

Questa settimana al Teatro della Posta Vecchia di Agrigento : Numerosi spettacoli sono stati rappresentati in territorio nazionale , citiamo il Teatro Goldoni di Venezia, il Teatro Duse di Genova, ed il Teatro Comunale Laura Betti a Casalecchio di Reno, le note ...

Teatro Bellini : 'Il Massimo della Musica' : Infatti produrre cultura vuol dire anche valorizzare un territorio e attirare visitatori, turisti e generare economia". Sui contenuti della programmazione si è concentrato il dettagliato intervento ...

Intramontabile Testori - il Teatro si aggrappa al maestro della parola : Gli autori italiani sono ormai una miriade e si muovono in una selva oscura, benché mi sembra giusto che sia così, in modo che ciascuno possa confrontarsi col palcoscenico. A dire il vero, oggi prevale la figura dell'attore-autore che attinge alla cronaca, drammatizzandola, con molta referenzialità (e molta superficialità), lasciando infine poche tracce. Per Testori, l'autore è colui che scrive addosso agli attori, convinto che il testo dovesse ...

Rai 5 ricorda Pasolini con il (suo) Teatro nel 43° anniversario della morte : Pier Paolo Pasolini è stato ucciso sulla spiaggia di Ostia nella notte tra il 1° e il 2 novembre 1975 e Rai 5 lo ricorda con tre spettacoli teatrali in onda per tre sabati consecutivi in prima serata. Si tratta di opere a lui ispirate o tratte dai suoi lavori che accompagneranno i telespettatori da questa sera, sabato 20 ottobre, fino al 3 novembre.prosegui la letturaRai 5 ricorda Pasolini con il (suo) teatro nel 43° anniversario della ...

Teatro Bellini di Catania - “il Massimo della musica” : presentazione della stagione lirica e della stagione sinfonica 2019 : “Il Massimo della Musica” è lo slogan che il Teatro Bellini di Catania ha adottato per lanciare in un’unica campagna

Teatro Alighieri di Ravenna : al via la campagna abbonamenti della Stagione d'Opera e Danza 2018/19 : 0544 249244 - www.TeatroAlighieri.org abbonamenti - rinnovi dal 20 ottobre al 3 dicembre / nuovi dal 6 dicembre OPERA , 3 spettacoli, : prezzi da 33 a 105 euro Danza , 4 spettacoli, : prezzi da 30 a ...

19 ottobre - MATTHEW LEE e l'Orchestra della Magna Grecia in WONDERFUL PIANO al Teatro Apollo di Lecce : ... in collaborazione con la Scuola Superiore di Musica Harmonium, organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale ...

Il Teatro della città presenta la stagione : Dopo l'annuncio delle novità, l'incontro è entrato nel vivo con la presentazione degli spettacoli in cartellone e con l'intervento di Tuccio Musumeci, direttore artistico del Teatro Brancati che non ...

Teatrodante Carlo Monni - apre la stagione della Filharmonie : tra concerti e laboratori didattici : Tre gli spettacoli dedicati alle scuole , in orario mattutino, "Il Barbiere di Siviglia" , 3-4 dicembre, , "Pierino e il lupo" , 1° febbraio, e il balletto "Ma Mére L'Oye" , 8 aprile, . Il teatro ...