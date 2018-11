Super Smash Bros Ultimate | Nuove informazioni da Nintendo

Nintendo annuncia un nuovo Direct dedicato a Super Smash Bros. Ultimate : Nonostante più di un Direct sia stato dedicato a Super Smash Bros. Ultimate negli ultimi mesi (ricordate quello dell'E3 2018?), Nintendo ha annunciato un nuovo appuntamento per il 1 novembre, durante il quale rivelerà nuove informazioni sul gioco.Come riporta VG24/7, il Direct in questione si terrà alle 15 ora italiana e durerà circa 40 minuti. Il grande protagonista sarà Super Smash Bros. Ultimate, mentre altri titoli saranno mostrati in una ...

Super Smash Bros. Ultimate : affiora un indizio che potrebbe ricondurre all'arrivo di un nuovo personaggio : Un nuovo curioso filmato riguardante l'attesissimo Super Smash Bros. Ultimate potrebbe aver appena svelato un nuovo elemento in arrivo nel roster dei personaggi giocabili, riporta Dualshockers.L'annuncio arriverebbe dalla catena di fast food Wendy's, la quale assieme a Nintendo ha recentemente pubblicato un video su Twitter nel quale veniva promossa, in collaborazione col fast food, un tour del campus universitario Super Smash Bros. Ultimate.Nel ...

Super Smash Bros. Ultimate - Pokémon : Let's Go - Pikachu! e Let's Go - Eevee! in anteprima a Lucca Comics & Games : Nintendo sarà presente all'edizione 2018 di Lucca Comics & Games, Festival Internazionale del Fumetto, Cinema di Animazione, Illustrazione e Gioco, che aprirà le sue porte il 31 ottobre per proseguire fino a domenica 4 novembre, animando la storica cittadina toscana.Nintendo porterà a Lucca Comics & Games una serie di esclusive imperdibili per i videogiocatori di tutte le età. In anteprima per le migliaia di appassionati i titoli in ...

MGW 2018 : Super Smash Bros. Ultimate - prova : Alla Milan Games Week 2018, Nintendo ha allestito un grande stand e Super Smash Bros. Ultimate (insieme a Pokémon Let's Go Pikachu and Eeeve) era sotto i riflettori essendo una imminente e grossa release per il periodo più "caldo" dell'anno: quello delle festività natalizie. La grande N ha quindi dedicato al gioco un grande stand, con una 'gabbia' in cui si svolgevano tornei competitivi con la presenza di pro players (che Lorenzo Mancosu ha ...

Alla Milan Games Week 2018 Nintendo porta Super Smash Bros. - Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee e molto altro : L'autunno meneghino anche quest'anno inizia nel segno della Milan Games Week, una delle più importanti manifestazioni italiane dedicata al mondo dei videogiochi, prevista dal 5 al 7 ottobre nei padiglioni di Fiera Milano Rho. Come da tradizione, Nintendo sarà uno dei protagonisti dell'ottava edizione con una serie di esclusive imperdibili per i videogiocatori di tutte le età. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:In anteprima assoluta per le ...

Nintendo - malato terminale gioca in anteprima a Super Smash Bros. Ultimate : Qualche tempo fa è apparsa su Twitter un’insolita richiesta: un utente ha lanciato un appello a Nintendo affinché permettesse ad un suo caro amico, malato terminale, di poter giocare in anteprima all’imminente gioco Super Smash Bros. Ultimate. per Nintendo Switch. L’ultimo desiderio di Chris La vicenda riguarda Chris Taylor, un ragazzo canadese di 21 anni, malato di osteosarcoma allo stadio terminale, a cui restano pochi mesi di vita ...

Super Smash Bros. Ultimate : Nintendo annuncia un fantastico bundle con Nintendo Switch : Super Smash Bros. Ultimate è uno dei videogiochi per Nintendo Switch più attesi dell'anno, e immaginiamo che alcuni stiano aspettando proprio la release del gioco per acquistare la console ammiraglia Nintendo.Forse pensando a questo gruppo di utenti, Nintendo ha annunciato un fantastico bundle che include Super Smash Bros. Ultimate e una bellissima Nintendo Switch, completamente personalizzata in tema Super Smash Bros. Ultimate. Come possiamo ...