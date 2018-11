Sunset Overdrive | la versione PC viene classificata da ESRB

eurogamer

: #SunsetOverdrive: la versione PC viene classificata da ESRB - Eurogamer_it : #SunsetOverdrive: la versione PC viene classificata da ESRB - XRays_Insider : RT @ProjectXboxIT: L'organo di controllo ESRB ha classificato Sunset Overdrive per PC: sarà Enhanced su Xbox One X? - VG247it : Sunset Overdrive è stato valutato per PC: annuncio in vista? - -

(Di giovedì 1 novembre 2018)(Entertainment Software Rating Board) ha recentemente classificato laPC di.Come riporta Gematsu,mette il giocatore nei panni di un sopravvissuto durante un'apocalisse mutante. Mentre attraversano la città di, i giocatori utilizzeranno fucili d'assalto ed altre armi esotiche per uccidere mutanti, robot e occasionalmente nemici umani. Il combattimento è molto cruento e prevede smembramenti e molto dolore, alcuni esplosivi provocheranno il distacco degli arti dei nemici. Il titolo mantiene toni allegri e sopra le righe per tutta la durata dell'avventura, con espliciti riferimenti sessuali e alle droghe.Al momento non ci sono conferme ufficiali sul fatto chearriverà su PC, tuttavia di solito dopo la classificazionearriva l'annuncio da parte del publisher, per ora però vi invitiamo a prendere tutto questo come ...