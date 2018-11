Suarez | giusto Barca cerchi altra punta

Suarez : 'Non mi sento il migliore al mondo - giusto che il Barcellona cerchi un altro attaccante' : In un'intervista concessa a Radio Sport 890 in Spagna, l'attaccante del Barcellona , Luis Suarez , ha parlato del suo momento di forma, rispondendo a muso duro alle critiche ricevuto ad inizio stagione e, soprattutto aprendo alla ...