Studenti lanciano sedie alla professoressa e la feriscono | la classe copre i responsabili

Blastingnews

: RT @sabrimaggioni: Insegnante fatta bersaglio da studenti che le lanciano addosso una sedia. Il dirigente scolastico: “I responsabili saran… - kolemicos : RT @sabrimaggioni: Insegnante fatta bersaglio da studenti che le lanciano addosso una sedia. Il dirigente scolastico: “I responsabili saran… - SETTECANALI : RT @sabrimaggioni: Insegnante fatta bersaglio da studenti che le lanciano addosso una sedia. Il dirigente scolastico: “I responsabili saran… - valentinacara9 : RT @sabrimaggioni: Insegnante fatta bersaglio da studenti che le lanciano addosso una sedia. Il dirigente scolastico: “I responsabili saran… -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Diventai grande in un lampo, perché alle medie volavano, e le bestemmie coi pugni sul banco canta Marracash in uno dei suoi brani più popolari, dal titolo 'Bastavano le briciole', che racconta la sua adolescenza nella Milano degli anni '90. Qualcosa di molto simile è accaduto nella tarda mattinata di lunedì, proprio nelle vicinanze del capoluogo lombardo, come testimoniato da una notizia che negli ultimi due giorni sta occupando le pagine della cronaca di molte testate nazionali. La vittima di questa storia è una docente di un istituto scolastico di Vimercate. La donna era appena entrata in aula per tenere una normalissima lezione in unadel terzo anno, quando qualcuno degliha spento la luce. Complice il brutto tempo di lunedì mattina la stanza è diventata completamente buia, a questo punto altri alunni hanno deciso di mettere in atto un fitto lancio di ...