Stadio Roma | Parnasi | ' Pagavo la politica legalmente e illegalmente'

Nuovo Stadio della Roma - Pallotta pronto a spendere fino a 120 milioni di euro : Gli step superati dal Nuovo cda di Eurnova: l'offerta di Pallotta I nuovi vertici di Eurnova, l'amministratore delegato Giovanni Naccarato, il professore di Economia aziendale della Luiss Riccardo ...

Grancio : amministrazione Raggi sospenda provvedimenti Stadio Roma : Roma – “La decisione formalizzata oggi dalla Procura di Roma conferma che non era infondata la battaglia condotta dal ‘Tavolo della libera urbanistica’ e dai Comitati di quartiere locali contro una procedura gravemente viziata e per una diversa localizzazione dello stadio. Ora l’amministrazione Raggi deve sospendere in autotutela tutti i provvedimenti che riguardano lo stadio di Tor di Valle”. E’ questo ...

Stadio della Roma : ennesimo ricorso contro progetto da parte Codacons : Roma – Mentre la Procura di Roma ha chiuso l’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma, con venti persone tra cui l’imprenditore Luca Parnasi che rischiano di finire a processo per i reati di associazione per delinquere, corruzione e finanziamento illecito, un nuovo ricorso contro il progetto Tor di Valle e’ stato depositato dal Codacons al Tar del Lazio, proprio sulla base degli illeciti contestati dalla Procura. Lo dichiara ...

Stadio della Roma - chiusa l’inchiesta su Parnasi : rischio processo per 20 persone tra cui Luca Lanzalone e alcuni politici : Sono state chiuse le indagini della procura di Roma sul nuovo Stadio della Roma, che lo scorso 13 giugno ha portato a 9 arresti. Tra le venti persone che rischiano il processo ci sono il costruttore Luca Parnasi, fulcro dell’inchiesta sul nuovo impianto che dovrebbe sorgere nella zona di Tor di Valle, cinque suoi stretti collaboratori – GianLuca Talone, Simone Contasta, Giulio Mangosi, Nabor Zaffiri, Luca Caporilli – e Luca ...

