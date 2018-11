: • Cyber News • #Sri Lanka,revoca sospensione Parlamento - Cyber_Feed : • Cyber News • #Sri Lanka,revoca sospensione Parlamento - Pietro_Bruno_ : RT @ilpost: Il Parlamento dello Sri Lanka si riunirà il 5 novembre, dopo giorni di grave crisi politica - TravelMark2 : È questo il paese da visitare assolutamente nel 2019 (secondo Lonely Planet) -

Il presidente dello Sri,Sirisena, hato ladeldisposta in seguito alla crisi istituzionale innescata dalla rimozione del premier Wickremesinghe, scelta che il premier ha giudicato "incostituzionale" perché non avallata dal. Martedì decine di migliaia di persone hanno bloccato la capitale, Colombo,per protestare contro la nomina di Mahinda Rajapaksa, ex presidente accusato di violazione dei diritti umani e corruzione, al posto di Wickremesinghe.(Di giovedì 1 novembre 2018)