Spuntano su Twitter le foto di un incontro tra Hideo Kojima e Gabe Newell

eurogamer

: Spuntano su Twitter le foto di un incontro tra #HideoKojima e #GabeNewell - Eurogamer_it : Spuntano su Twitter le foto di un incontro tra #HideoKojima e #GabeNewell - sempiternal_ : RT @TrustMe_Sarah: Ludovico che “non sto attento a tutti i particolari” e poi spuntano ste cose. Le cose sono due: o é un trollone o ha cul… - valeriacuriale : Quando parte la sigla e spuntano i primi piani del dott. Conforti #LAllieva2 @LinoGuanciale @AllievaTv -

(Di venerdì 2 novembre 2018)sono considerati personaggi chiave dell'universo videoludico, il primo per aver creato una delle migliori saghe di sempre (Metal Gear ovviamente) e il secondo per aver rivoluzionato il sistema del digital delivery con Steam.Come riporta PCGamesN, sembra che oggi questi due colossi si siano incontrati, a testimoniarlo sono ledell'pubblicate sudallo stesso. Inutile dire che sono subito state formulate le più svariate teorie sul web, nelle 3pubblicate, si vedefare il segno V, (per molti un chiaro riferimento a Peace Walker) ecol pollice sollevato in segno di approvazione (quindi un 1). Secondo molti fan questo sarebbe una sorta di conferma di Half-Life 3, in quanto nellacompaiono 3 dita e anche il numero dellepubblicate corrisponde a 3. Ovviamente parliamo di semplici teorie che poggiano su semplici ...