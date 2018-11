Sottopasso allagato | salvati 2 fratelli

Si tuffa nel Sottopasso allagato e salva donna bloccata in auto : Chieti - Ha visto un'auto quasi sommersa nel sottopassaggio invaso dall'acqua gelida, la donna alla guida che picchiava contro il vetro per chiedere aiuto. Non ha esitato a tuffarsi Luca Ortu, 45 anni, originario di Alghero, che oggi, a Francavilla al Mare (Chieti), dove pioveva da ore, intorno alle 14, ha salvato la signora da annegamento certo. "Avevano già chiamato i Vigili del Fuoco, ma mi sono reso conto che non si ...