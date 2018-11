Soffocato da un boccone di carne | muore dopo quattro giorni di agonia

Alessandro Caligaris - street artist di Torino - è morto a 37 anni Soffocato da un boccone : "Questa è una di quelle notizie che non si vorrebbero mai dare. Purtroppo il nostro amico Alessandro Caligaris ci ha lasciato due notti fa. Non abbiamo molte parole per esprimervi il nostro dolore per aver perso una parte di noi, umanamente e professionalmente. Ci abbiamo creduto insieme, abbiamo percorso i primi passi insieme e insieme siamo cresciuti in questo mondo di disegni e parole. Se avete percorso anche solo un pezzetto di strada ...