Smartphone pieghevole | il primo è stato presentato in Cina

Funzionamento Samsung Galaxy X : il 7 novembre illustrato lo Smartphone pieghevole : Il Samsung Galaxy X non sarà realtà dal prossimo 7 novembre, giornata in cui comunque ne sapremo di più sul suo conto, come promesso dallo stesso produttore asiatico, e riportato sulle pagine di 'androidauthority.com'. A margine della Samsung Developer Conference, che aprirà i battenti proprio in quella data, i dirigenti del brand sudcoreano si preoccuperanno di mostrare ai presenti l'interfaccia utente che caratterizzerà il primo smartphone ...

stato presentato - da una società poco conosciuta - il primo Smartphone al mondo pieghevole con display flessibile : Royole Corporation ha già confermato che rilascerà una versione simile del proprio prodotto per gli sviluppatori di tutto il mondo. FlexPai avrà un prezzo compreso tra 8,999 e 12,999 yuan, ...

È stato presentato - da una società poco conosciuta - il primo Smartphone al mondo pieghevole con display flessibile : Una società californiana poco conosciuta ha presentato a Pechino, in Cina, il primo smartphone al mondo pieghevole e con un display flessibile. La società si chiama Royole Corporation e il telefono si chiama FlexPai. Una volta aperto, presenta un display The post È stato presentato, da una società poco conosciuta, il primo smartphone al mondo pieghevole con display flessibile appeared first on Il Post.

Rouyu FlexiPai è il primo Smartphone pieghevole al mondo - in vendita in Cina da domani : Un produttore cinese ha presentato ufficialmente Rouyu FlexiPai, il primo smartphone con display flessibile al mondo. L'articolo Rouyu FlexiPai è il primo smartphone pieghevole al mondo, in vendita in Cina da domani proviene da TuttoAndroid.

In azione il primo Smartphone pieghevole al mondo (video) : lancio oggi 31 ottobre : Il primo smartphone pieghevole è realtà oggi 31 ottobre. Niente più concept avveniristici ma una primo produttore cinese ha lanciato il primo device al mondo con display flessibile. Questo è già in azione nella video anteprima al termine di questo articolo che ne svela il funzionamento ben diverso dai comuni smartphone che abbiamo imparato a conoscere. Non è Samsung, né Huawei, né tanto meno LG o di qualsiasi altro produttore Android a ...

Smartphone pieghevole Samsung : Android sarà personalizzato : Il nuovo Smartphone pieghevole Samsung secondo le voci di corridoio dovrebbe ormai essere in dirittura d’arrivo ed essere presentato a inizio 2019. Non si hanno ancora conferme sul nome che verrà utilizzato: all’inizio il più leggi di più...

Samsung e Google stanno lavorando ad una versione speciale di Android per lo Smartphone pieghevole del produttore sudcoreano : Diversi scoop sono stati rivelati attorno al Galaxy S10 e al terminale pieghevole Samsung. Non c’è dubbio che le notizie su questi due device siano molto interessanti perché sembra che anche Google abbia partecipato al progetto. Secondo il rapporto a firma leggi di più...

Samsung e Google lavorano ad una versione di Android per lo Smartphone pieghevole : Samsung sta lavorando con Google per sviluppare una versione speciale di Android da utilizzare sullo smartphone pieghevole "Winner". L'articolo Samsung e Google lavorano ad una versione di Android per lo smartphone pieghevole proviene da TuttoAndroid.

Samsung : nuovi dettagli su Galaxy S10 e Smartphone pieghevole : Quest’anno Samsung Electronics, come da tradizione, ha rinnovato la sua gamma di dispositivi mobili, dai top di gamma Galaxy S9 e S9+ al più recente Galaxy Note 9, senza dimenticare la fascia media con i nuovi Galaxy A. Adesso l’attesa è tutta rivolta al 2019, per scoprire quali sorprese il produttore sudcoreano riserverà ai suoi utenti. Non stupisce che ormai da mesi siano iniziate a trapelare le prime indiscrezioni sui nuovi ...

Nuovi dettagli su Samsung Galaxy S10 e sullo Smartphone pieghevole di Samsung : Nuove informazioni ci accompagnano verso il lancio di Samsung Galaxy S10 e del primo smartphone pieghevole di Samsung, anche se le incognite sono ancora molte. L'articolo Nuovi dettagli su Samsung Galaxy S10 e sullo smartphone pieghevole di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Non solo Smartphone : Samsung sta progettando anche un notebook con display AMOLED pieghevole : Il portavoce della compagnia ha inoltre sottolineato che continuerà a distribuire PC nel mondo sfruttando le partnership già attive, come quelle con Intel, Microsoft e KT. Il nuovo computer portatile ...

Il primo Samsung Galaxy con Snapdragon 710 in arrivo a gennaio mentre lo Smartphone pieghevole potrebbe essere svelato il prossimo mese : Stando alle ultime indiscrezioni, il primo smartphone di Samsung con processore Qualcomm Snapdragon 710 avrà nome in codice SM-G8870 L'articolo Il primo Samsung Galaxy con Snapdragon 710 in arrivo a gennaio mentre lo smartphone pieghevole potrebbe essere svelato il prossimo mese proviene da TuttoAndroid.

Non solo Smartphone : Samsung pensa a un laptop con schermo pieghevole : Non bastavano gli smartphone con display pieghevole nei piani di Samsung; la casa coreana — che ha in programma di lanciare il suo primo dispositivo del genere entro la fine dell’anno — sembra intenzionata a portare questa tipologia di schermo anche a bordo di un’altra categoria di prodotto: quella dei laptop. Lo ha rivelato un esponente della società nel corso dell’evento di lancio di Samsung Flash, un laptop presentato a ...

Uno Smartphone 5G pieghevole di Huawei è in arrivo per il 2019 - parola di Richard Yu : Sia gli smartphone con display pieghevoli, sia il supporto alle nuove reti mobili 5G sono sempre più vicini. E Huawei si riconferma essere parte dell'avanguardia perché il CEO Richard Yu è ritornato a parlare del prossimo arrivo di uno smartphone pieghevole compatibile con il 5G in arrivo entro il 2019. L'articolo Uno smartphone 5G pieghevole di Huawei è in arrivo per il 2019, parola di Richard Yu proviene da TuttoAndroid.