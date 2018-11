Sisma magnitudo 3 2 tra Sicilia e Lipari

Nuova Zelanda - Sisma di magnitudo 6 : Una scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata registrata alle 15:13 ora locale (le 3:13 in Italia) in Nuova Zelanda. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) italiano e del Servizio geologico statunitense USGS, il sisma ha avuto ipocentro a circa 225 km di profondità ed epicentro 64 km da Waitara nella regione settentrionale di Taranaki. Al momento non si hanno informazioni su eventuali danni a persone o cose.

Terremoto Foligno magnitudo 3.1/ Ingv - ultime scosse oggi Umbria : Sisma vicino Trevi - 29 ottobre 2018 - : Terremoto Foligno magnitudo 3.1. Ingv e ultime scosse Umbria: un sisma è stato registrato vicino Trevi oggi, 29 ottobre 2018. Gli aggiornamenti.

Sisma di magnitudo 6.8 al largo della Grecia - avvertito anche nel Sud Italia : 'Evitare coste e spiagge' : Molte le chiamate di cittadini impauriti, in particolare residenti nei piani alti degli edifici. L'epicentro del terremoto è stato localizzato nel mar Ionio, a 38 chilometri dall' isola di Zacinto , e ...

Catanese - Sisma magnitudo 3.1 sull'Etna : 8.10 Una scossa sismica di magnitudo 3.1 è stata registrata nella notte sulla sommità dell'Etna. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha individuato l'epicentro del terremoto a 11 chilometri a ovest di Milo, nel Catanese, e l'ipocentro a 12 km di profondità. Lo scorso 6 ottobre,sempre nella stessa area, era stata registrata una scossa di magnitudo 4.8, ritenuta collegata ai fenomeni vulcanici dell'Etna.

Terremoto a Catania - altra scossa. Sisma di magnitudo 3.4 : La terra ha tremato nella zona 1 km ad est di Biancavilla. Sabato il Sisma era stato di magnitudo 4.6. Ingv: sotto accusa forse l'Etna

Terremoto in Sicilia : INGV abbassata la magnitudo del Sisma. Scuole chiuse nei prossimi giorni : Rivista la magnitudo del Terremoto, proseguono i lavori dei vigili del fuoco nell'area colpita. Scuole chiuse a Paternò. Il Terremoto relativamente intenso avvenuto nel cuore della notte di oggi, 6...

Sisma di magnitudo 2.9 al largo Eolie : 04.51 Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata alle 3:56 al largo delle isole Eolie. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il Sisma ha avuto ipocentro a 259 km di profondità ed epicentro a 13 km da Malfa (Messina). Non si registrano danni a persone o cose.

TERREMOTO MARCHE : SCOSSA MAGNITUDO 3.5/ Ingv - ultime notizie : nuovo Sisma a Macerata : TERREMOTO oggi nelle MARCHE: SCOSSA di M 3.7 sulla costa di Pesaro Urbino avvertita anche in Emilia Romagna. ultime notizie e scosse in tempo reale, Ingv.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 20:28:00 GMT)

Scossa Sisma magnitudo 3.7 costa Pesaro : 15.34 Una Scossa di terremoto è stata avvertita distintamente in varie località delle Marche, dalla periferia di Ancona a Fano, a Pesaro. La Scossa, di magnitudo 3.7, è avvenuta sulla costa pesarese a una profondità di 34 chilometri,ha rilevato l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco per avere informazioni, ma per ora non ci sono segnalazioni di danni a persone o cose.

Sisma di magnitudo 5.1 in Grecia : 10.59 Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata questa mattina in Grecia, circa 7 chilometri a sud ovest di Morfovounion (centro) e ad una profondità di 9 chilometri. Lo rende noto l'Istituto Geofisico americano (Usgs). Per ora non si hanno notizie di danni o feriti. Morfovounion si trova a circa 285 chilometri a nordovest di Atene.

Sisma di magnitudo 4.8 in Bosnia : 9.01 Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata questa mattina nell'Ovest della Bosnia Erzegovina, non lontano dalla Croazia. Il Sisma, secondo l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia italiano e il Servizio Geologico statunitense, ha avuto l'ipocentro a 10 chilometri di profondità e l'epicentro a 16 chilometri dalla città croata Civigliane e a 42 km dalla Bosniaca Livno. Non si hanno notizie di danni a persone o cose.

