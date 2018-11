Silvia Toffanin bloccata dal maltempo | fan preoccupati per Verissimo | cosa sta succedendo

Silvia Toffanin sfida Francesca Fialdini. Marco Liorni cambia orario : Francesca Fialdini prende il posto di Marco Liorni e sfida Silvia Toffanin Da sabato 10 novembre Silvia Toffanin, alla guida di Verissimo, avrà un competitor diverso, per 4 settimane. Francesca Fialdini sarà alla guida della sessantunesima edizione dello Zecchino d’Oro, che andrà in onda per quattro sabati alle 16.10 sul primo canale della Tv di Stato. Inoltre, venerdì 7 dicembre alle 21.25, sempre su Rai1, ci sarà una serata speciale ...

Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin isolati a Portofino : «Bloccati in un castello con i due figli» : Diverse famiglie sono isolate a Portofino dopo la frana sulla strada provinciale: tra coloro che, loro malgrado, sono vittime dei disagi legati al maltempo, c'è anche la famiglia...

Mareggiata Rapallo - Berlusconi ancora isolato a Portofino con Silvia Toffanin : sono bloccati da ieri nel castello Bonomi-Bolchini : Pier Silvio Berlusconi resta per ora all’interno del castello Bonomi-Bolchini con la compagna Silvia Toffanin, i due figli e il personale di servizio, in attesa di una soluzione per lasciare la zona, probabilmente via mare per raggiungere Rapallo, non appena le condizioni lo permetteranno. Il problema resta la strada provinciale crollata e inutilizzabile anche per altre centinaia di persone della zona, ma non vi e’ alcuna tensione o ...

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin bloccati a Portofino : il rischio che Mediaset non può correre : PierSilvio Berlusconi, Silvia Toffanin e i figli sono bloccati a Portofino per il maltempo. La Liguria è una delle regioni più colpite. E subito i fan della conduttrice di Verissimo si interrogano. L'...

Verissimo a rischio? Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi bloccati a Portofino : Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi vittime del maltempo. Salta Verissimo? Il maltempo di questi ultimi abbattutosi in questi ultimi giorni in Italia ha davvero creato grandi problemi, disagi infiniti e anche una decina di morti circa. Poco fa ha voluto testimoniare proprio quelle ore drammatiche Benedetta Parodi, la quale su instagram ha pubblicato due video. Nel primo video ha mostrato che ieri pomeriggio a Milano, per le incredibili ...

Maltempo - Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin isolati con i due figli : Il Maltempo colpisce anche la famiglia Berlusconi. Pier Silvio, direttore delle reti Mediaset, e la compagna Silvia Toffanin, conduttrice del talk-show Verissimo in onda ogni sabato su Canale 5, sono rimasti isolati a Rapallo, in Liguria, a causa delle avverse condizioni atmosferiche delle ultime ore. All’interno del castello Bonomi-Bolchini ci sarebbero proprio Pier Silvio, la compagna Silvia Toffanin, i due figli e il personale di servizio. Il ...

Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin isolati a Portofino : «Bloccati in un castello con i due figli» : Diverse famiglie sono isolate a Portofino dopo la frana sulla strada provinciale: tra coloro che, loro malgrado, sono vittime dei disagi legati al maltempo, c'è anche la famiglia...

Christian Vieri - gaffe con Silvia Toffanin a Verissimo : «Assisterò al parto di Costanza. Il matrimonio? Ma tu invece...» : Christian Vieri quasi papà. Il Bobo nazionale si è raccontato a Verissimo a un mese dalla nascita della sua prima figlia. Tra 30-35 giorni, Costanza Caracciolo lo renderà padre e...

Christian Vieri - gaffe con Silvia Toffanin a Verissimo : «Assisterò al parto di Costanza. Il matrimonio? Ma tu invece...» : di Emiliana Costa Christian Vieri quasi papà. Il Bobo nazionale si è raccontato a Verissimo a un mese dalla nascita della sua prima figlia. Tra 30-35 giorni, Costanza Caracciolo lo renderà padre e l'...

Verissimo - Wanda Nara a Silvia Toffanin : la confessione privatissima su Maxi Lopez e Mauro Icardi : Wanda Nara , ospite di Silvia Toffanin a Verissimo , ha confessato che Mauro Icardi 'sta bene, è felice, è diventato il capitano dell'Inter e per almeno altri tre anni rimarrà nerazzurro'. Per quanto ...

Verissimo - Alessandra Amoroso a Silvia Toffanin : la confessione privata sul suo fidanzato e sul matrimonio : Alessandra Amoroso , ospite di Silvia Toffanin a Verissimo . ha parlato dei suoi primi dieci anni di carriera e della sua vita privata. Non è incinta, ha chiarito subito, mettendo così a tacere gli ...

Verissimo - da Silvia Toffanin inizia la guerra a Fabio Fazio e Che tempo che fa : in studio... : Sabato 20 ottobre, ospite di Silvia Toffanin l'eterno ragazzo della canzone italiana Gianni Morandi , che ripercorrerà la sua lunga carriera e svelerà alcune anticipazioni sulla fiction di Canale 5 L'...

Asia Argento in lacrime da Silvia Toffanin : 'Mi manca il mio compagno Bourdain' : Asia Argento, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, non riesce a trattenere le lacrime ricordando il compagno Anthony Bourdain, morto suicida lo scorso giugno. Un dolore profondo e lacerante, messo ancor di più a dura prova dallo scandalo sulle presunte molestie sessuali scoppiato qualche mese fa, a to delle accuse dell'attore Jimmy Bennett. Asia si è raccontata senza filtri di fronte a Silvia Toffanin [VIDEO], che nel corso della lunga ...

Verissimo - la confessione privatissima di Ilary Blasi : Silvia Toffanin fa fatica a crederci : Ilary Blasi , conduttrice del Grande Fratello Vip 2018, svela a Silvia Toffanin a Verissimo un segreto 'di bellezza': 'Porto una parrucca, ora finalmente posso dirlo. A me piace cambiare e così mi ...