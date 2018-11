Sigarette più care in Italia e l' ambasciata brasiliana a Tel Aviv

Manovra - aumentano le Sigarette. Assunzioni agevolate per i 110 e lode - fondi per 900 specializzandi in medicina in più : In arrivo un nuovo aumento dei pacchetti di sigarette, per tutte le fasce di prezzo. Secondo quanto si legge nella relazione tecnica che accompagna la Manovra 'l'incremento della fiscalità potrebbe ...

Emma Bonino : "Pannella? Mi mancano i litigi - il suo esser mai mediocre. Con Veronesi feci un patto : non più di 10 Sigarette al giorno" : "Pannella mi manca tanto, anche nei litigi, mi manca il suo esser mai mediocre, in tutto quello che faceva, la sua capacità di mettersi sempre in gioco". Il ricordo di Pannella, il patto con Veronesi e l'attuale scenario politico: Emma Bonino si racconta in una lunga intervista rilasciata a Un Giorno da Pecora, il programma di Radio Uno condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari."Non c'è mai stato nessun tipo di odio tra me e ...

Più tasse su giochi - Sigarette e assicurazioni : Aumentano le tasse sulle sigarette. Nella bozza della manovra datata 23 ottobre sono previsti due articoli con "disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati" e con "disposizioni in materia di tabacchi lavorati". L'aumento riguarderà le sigarette, i sigari e il tabacco trinciato.In arrivo anche un aumento delle tasse sui premi assicurativi.La percentuale della somma da versare, ovvero il pagamento dell'imposta sulle ...

Sigarette elettroniche più pericolose di quelle normali?/ E-cig - scoperto composto chimico dannoso per la gola : Durante la vaporizzazione delle Sigarette elettroniche si produce una sostanza chimica che irrita le vie respiratorie, dice un nuovo studio sulle E-cig(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 17:35:00 GMT)

Lo studio che spaventa i fumatori : «Il vapore delle Sigarette elettroniche è più pericoloso del fumo normale» : «Il vapore delle sigarette elettroniche è più pericoloso del fumo normale». Ad affermarlo è un nuovo studio che lancia l'allarme sulla nuova tendenza dei...