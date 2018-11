Sigarette e tabacco | batosta per gli italiani | ecco quanto costerà un pacchetto 2019

caffeinamagazine

(Di giovedì 1 novembre 2018) Le ultime notizie sulla manovra finanziarianon faranno piacere agliamanti dele delle: dalè in arrivo un aumento dei prezzi. Nella legge di Bilancio, infatti, sono previsti per ilrincari della tassazione per ledi 108 milioni, altri 22,5 milioni per iltrinciato, circa 1,8 milioni per i sigari, per un totale di 132,6 milioni. La manovra è composta da 108 articoli. Due delle misure delle quali si è a lungo parlato nelle scorse settimane — il reddito di cittadinanza e la modifica della legge sulle pensioni, con l’introduzione della cosiddetta ‘Quota 100’ — non sono presenti in manovra, dove è presente solo l’indicazione delle coperture (6,7 miliardi per le pensioni, 9 miliardi per il reddito di cittadinanza): per renderle operative occorreranno interventi legislativi successivi. Nella legge di Bilancio è anche ...