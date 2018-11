Si schianta in scooter contro un' auto poi scappa lasciando l' amico morto in terra

Palermo - tenta di evitare un cane con lo scooter : 34enne si schianta contro un palo : Incidente stradale domenica sera a Palermo, dove un trentaquattrenne in sella al suo scooter è finito contro un palo sembra per evitare di travolgere un cane che stava attraversando la strada. L’uomo, aiutato da alcune persone testimoni dell’accaduto, è ricoverato in ospedale in prognosi riservata.Continua a leggere

Livorno. A 18 anni si schianta con lo scooter contro un camion - choc per la morte di Filippo : L'incidente mortale sulla via delle Sorgenti tra Livorno e Collesalvetti. Filippo stava rientrando a casa in sella al suo scooter, verso Nugola, dove abitava da una decina di anni con la famiglia: ma è finito contro un camion che trasporta un grosso manufatto.Continua a leggere

"Morto per pochi spiccioli" - l'ira della sorella del pony-express che si è schiantato in scooter contro un lampione : Mio fratello è morto per una manciata di spiccioli, i soldi che gli servivano per pagare le bollette e non chiedere aiuto alla Caritas" . Cosi la sorella Maurizio Camillini, il pony express che ha ...