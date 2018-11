Sì all' iniziativa per vacche con corna | per il benessere degli

A Messina la Giornata Mondiale dell'Ambiente : l'iniziativa è aperta anche alle scuole : L'Educazione allo Sviluppo Sostenibile , ESS, non riguarda solo l'ambiente, ma anche l' economia , consumi, povertà, nord e sud del mondo, e la società , diritti, pace, salute, diversità culturali, . ...

Helmets for Habitat è l'iniziativa benefica legata a Fallout 76 di Bethesda - Hypebeast e Habitat for Humanity : Bethesda, in associazione con Microsoft e HYPERMAKER, l'agenzia creativa di Hypebeast (il punto di riferimento per moda, cultura e abbigliamento) è pronta a dare il via a #HelmetsforHabitat, un'iniziativa di beneficenza legata ad Habitat for Humanity che mette all'asta caschi personalizzati per armature atomiche di Fallout 76.I dettagli nel comunicato ufficiale: Decine di artisti da tutto il mondo decoreranno i classici caschi dell'armatura T-51 ...

L'iniziativa "per l'autodeterminazione" inciampa all'avvio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Io leggo perché - dal 20 al 28 ottobre torna l’iniziativa per potenziare le biblioteche scolastiche : ecco come donare un libro alle scuole : Io leggo perché, atto terzo. Riparte infatti l’iniziativa per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche di tutto il Paese, con l’obiettivo di riavvicinare i più giovani alla lettura. Dal 20 al 28 ottobre prossimi, chiunque potrà infatti andare in una delle 2.130 librerie che hanno aderito al progetto per donare un libro a una scuola, scegliendo un titolo che si ritiene immancabile in una biblioteca scolastica tra ...

Maratea premiata a Milano il 22 ottobre all’iniziativa Stelle al Merito Sociale : Premiare gli eroi silenziosi che quotidianamente contribuiscono al miglioramento della nostra società, costruendo un tessuto Sociale più coeso attraverso la

Anche la Polizia all'iniziativa 'Tennis e Friends' : Prevenzione e sport insieme. E' arrivata all' ottava edizione l'iniziativa 'Tennis & Friends' che unisce il tema dello spettacolo e dello sport a quello della prevenzione. L'evento iniziato oggi, si ...

Anche la Polizia all'iniziativa 'Tennis e Friends' : Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Prevenzione e sport insieme. E’ arrivata all' ottava edizione l’iniziativa 'Tennis & Friends' che unisce il tema dello spettacolo e dello sport a quello della prevenzione. L’evento iniziato oggi, si concluderà domani alle 18 al Foro Italico di Roma. Come nelle precedenti

Maratea premiata a Milano il 22 ottobre all'iniziativa 'Stelle al Merito Sociale' : Negli ultimi anni, anche grazie all'impegno affettuoso ed instancabile del Sindaco Domenico Cipolla, Maratea è stata promotrice di importanti iniziative, eventi e spettacoli , trai i quali 'Le ...

Scandalo Ronaldo : la sorella di CR7 lancia un’iniziativa sui social [GallERY] : 1/9 ...

CASTELLO ESTENSE - Domenica 7 ottobre alle 16 nell'ambito di 'Internazionale'. Iniziativa gratuita ma occorre iscriversi : Un 'CASTELLO a fumetti' riservato ai bambini, percorso speciale in CASTELLO con laboratorio finale 04-10-2018 / Giorno per giorno Domenica 7 ottobre alle 16 il CASTELLO ESTENSE di Ferrara diventa "...

Animali : lancio dell’Iniziativa dei Cittadini europei per mettere fine all’uso delle gabbie negli allevamenti : In Italia 21 milioni di galline, 24 milioni di conigli, 500 mila scrofe e circa 5 milioni di quaglie sono ancora allevate in gabbia. Nell’Unione europea gli Animali allevati in gabbia sono 300 milioni. Sono più di 130 le associazioni della coalizione europea “End the cage age”, l’Iniziativa dei Cittadini europei (ICE) per chiedere la fine dell’uso delle gabbie negli allevamenti. Dovranno raccogliere un milione di firme nell’arco di un anno. Le ...

Educazione alla salute : torna nelle scuole italiane l’iniziativa di sensibilizzazione “Natura che cura” : Anche per l’anno scolastico 2018/2019 riparte l’iniziativa “Natura che cura” dedicata agli insegnanti, ai ragazzi dai 9 ai 13 anni e alle loro famiglie, che coinvolge direttamente le scuole primarie – in particolare le classi terze, quarte e quinte – e secondarie di primo grado italiane, con lo scopo di sensibilizzare gli studenti sulla prevenzione delle malattie attraverso stili di vita salutari. l’iniziativa, giunta quest’anno ...

First on Discord : ecco la line up dei primi titoli che partecipano all'iniziativa : Qualche tempo fa Discord aveva annunciato di voler entrare nel mercato dei videogiochi con l'iniziativa First on Discord, che avrebbe offerto sulla piattaforma una serie di titoli in esclusiva all'esordio su PC.Nella giornata di oggi l'azienda ha comunicato la lista dei primi videogiochi che saranno protagonisti di questa iniziativa, che saranno in vendita esclusivamente su Discord per un periodo di almeno 90 giorni. Tra loro troviamo il ...

Il cibo invenduto alle associazioni di volontariato : ecco l'iniziativa anti-spreco alimentare di Fipe : Se allarghiamo ancora il raggio, si dice che nel mondo circa un terzo del cibo destinato al consumo umano viene sprecato lungo l'intera filiera alimentare. Da Grosseto, con questa proposta mirata ...